Полиция задержала тамбовского вице-губернатора за мошенничество

Вице-губернатор, начальник комитета по управлению имуществом Тамбовской области Глеб Чулков задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном управлении МВД. Собеседник “Ъ-Черноземье” в окружении чиновника отметил, что задержание произошло сегодня в 0:30, а сейчас господин Чулков находится в изоляторе временного содержания. Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти подчеркнул, что губернатор Александр Никитин был предупрежден об операции.

Глебу Чулкову 46 лет. Он родился в Тамбове. Учился в Тамбовском техникуме железнодорожного транспорта, Тамбовском государственном университете и Тамбовском государственном техническом университете. В 1996–2000 годах работал в юридическом отделе мэрии облцентра. В 2001-м стал начальником юридического отдела областного комитета по управлению имуществом. В 2001–2002 годах был помощником губернатора, в 2003-м назначен первым заместителем председателя комитета по управлению имуществом. В 2004 году возглавил комитет, а в 2008-м стал заместителем губернатора.

Александр Прытков, Андрей Цветков, Воронеж