«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры

Авиабилеты лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают в среднем на €25 (40%). Авиакомпания приняла решение включать стоимость регистрации клиентов на стойках аэропортов в цену билета. Повышение ожидается с 28 октября 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову. По ее словам, такое требование содержится в решении Московского городского суда от 8 октября по иску Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

В октябре 2018 года лоукостер ввел платную регистрацию в зарубежных аэропортах — €25. Некоторые пассажиры пожаловались в транспортную прокуратуру, которая провела проверку соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство потребовало запретить «Победе» брать с пассажиров деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах отдельным платежом. Щербинский районный суд Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокуратура обжаловала его в Мосгорсуде, где решение суда первой инстанции было отменено, а заявление ММТП — удовлетворено. Как отмечали в прокуратуре, плата в €25 может составлять больше половины стоимости самого билета.

Подробнее об иске ММТП — в материале “Ъ” «От "Победы" требуют отмены платной регистрации за рубежом».