Борис Джонсон нашел выход через таможню

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неожиданно объявили в четверг о достижении договоренности между ЕС и Лондоном по «Брекситу». Глава правительства Великобритании выразил уверенность, что новое соглашение будет ратифицировано до 31 октября, а лидеры ЕС уже поддержали достигнутые договоренности. Теперь слово за Европейским и британским парламентами. Последний впервые со времен войны на Фолклендах 1982 года соберется на экстренное заседание в субботу. И судя по поступающим из Лондона сообщениям, Бориса Джонсона может ждать разочарование.

«Мы договорились об отличной новой сделке, которая возвращает нам контроль (над ситуацией.— “Ъ”),— теперь парламент в субботу должен одобрить "Брексит", чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и наша экология»,— написал Борис Джонсон в своем Twitter по итогам переговоров в Брюсселе. «Это справедливое и сбалансированное соглашение для Евросоюза и Великобритании»,— вторил ему уходящий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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О компромиссе было объявлено буквально в последний момент: 31 октября Британия должна покинуть ЕС, и начавшийся в четверг двухдневный саммит Евросоюза давал последний шанс получить «отмашку» с континента для реализации достигнутых договоренностей. Накануне дедлайна переговоры между делегатами ЕС и Великобритании продолжались более двух суток.

Итоговое соглашение в 34-секундном ролике британской Консервативной партии резюмируется так:

Британия выходит из-под юрисдикции всех законов ЕС;

Лондон сможет заключать собственные соглашения о свободной торговле;

конец господства Суда ЕС;

Британия будет сама контролировать собранные налоги;

Северная Ирландия навсегда остается британской таможенной территорией;

бэкстоп отменяется.

Вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в составе ЕС) был одним из самых тяжелых на переговорах между Лондоном и Брюсселем и стал причиной провала усилий предыдущего британского премьера Терезы Мэй утвердить в парламенте договоренности о выходе из ЕС. Механизм так называемого бэкстопа предполагал, что Северная Ирландия уже после выхода Британии на какое-то время останется в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Предполагалось, что этот механизм будет действовать до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о новых правилах сосуществования. Парламент трижды блокировал одобрение бэкстопа. Как неоднократно подчеркивал нынешний премьер-министр, бэкстоп несовместим с суверенитетом Великобритании, мешает выстраиванию новых отношений с континентом, так как часть страны — Северная Ирландия — будет жить по старым правилам, и самое главное, бэкстоп мог стать угрозой для Белфастского соглашения 1998 года, которое позволило урегулировать конфликт в Северной Ирландии. Правительство Бориса Джонсона настаивало, что Северная Ирландия должна оставаться на британской таможенной территории.

В итоге, согласно достигнутым в четверг договоренностям, негласная таможенная граница все-таки пройдет по Ирландскому морю.

То есть между Северной Ирландией и Великобританией (но зато не между Северной Ирландией и Республикой Ирландия). Туристы ничего не заметят, а вот торговым судам придется проходить таможенные процедуры в портах Северной Ирландии. Британские таможенные сборы на товары из третьих стран будут применяться в случае, если эти товары не попадут на внутренний рынок ЕС. Британские власти должны применять к этой части территории таможенный кодекс ЕС, и к тем товарам, которые пойдут на европейский рынок, должны применяться правила Евросоюза. Таким образом, теоретически (с точки зрения права) Северная Ирландия останется в таможенной территории Британии, а практически — в таможенном союзе ЕС, отмечает The Irish Times.

Глава международного комитета Палаты общин британского парламента, консерватор Том Тугендхат уже призвал депутатов поддержать новое соглашение. «Мы знали уже многие месяцы, что Европейскому совету надоела британская нерешительность и неопределенность точки зрения оппозиции,— напомнил он.— В субботу выбор простой: выйти с соглашением или выйти без соглашения. Я знаю, что делаю». Свое заявление в Twitter он сопроводил хештегом #TakeTheDamnDeal («Принять проклятое соглашение»).

Но у документа мгновенно нашлись и оппоненты.

Несмотря на уверения правительства, что интересы Ольстера в новом соглашении полностью соблюдаются, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) уже заявила, что условия новой сделки, в первую очередь то, что касается таможенных сборов, для нее по-прежнему неприемлемы.

Без поддержки ДЮП Борису Джонсону будет непросто утвердить договоренности с ЕС через Палату общин британского парламента, где у него нет большинства. Кроме ДЮП, недовольство сделкой с ЕС высказал и глава лейбористов Джереми Корбин. По его словам, эта «предательская сделка» — еще хуже, чем у Терезы Мэй. Он уже пообещал, что будет голосовать против. Шотландская национальная партия также не поддержит сделку, заявила глава партии Никола Стёрджен.

Собравшиеся в Брюсселе лидеры ЕС единогласно поддержали соглашение. «Реальность заключается в том, что теперь у нас есть сделка, которая позволяет избежать хаоса и атмосферы конфликта между ЕС в составе 27 государств и Соединенным Королевством»,— объявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Теперь мяч на стороне депутатов британского парламента, множество раз отвергавших достигнутые и возможные соглашения с Брюсселем по «Брекситу».

На этот раз 90-минутные дебаты пройдут в субботу. Такое экстренное заседание за последние 80 лет проводилось лишь четыре раза: 2 сентября 1939 года в начале Второй мировой войны, 30 июля 1949 года в последний день летней сессии, 3 ноября 1956 года в дни Суэцкого кризиса, и 3 апреля 1982 года — во время конфликта вокруг Фолклендских островов.

Если же план Бориса Джонсона не будет одобрен, то уже на следующей неделе британский парламент может рассмотреть вопрос о назначении досрочных парламентских выборов. Пройти они могут уже в конце ноября.

Марианна Беленькая, Галина Дудина