В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно. Об этом вчера, 14 октября, на совещании по проблеме безопасности в мэрии заявила председатель комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая.

По словам госпожи Ревуцкой, ученикам будет запрещено нарушать сформированный для них маршрут. «В случае если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом»,— заявила на совещании госпожа Ревуцкая.

Напомним, девятилетняя Елизавета пропала без вести 9 октября, ее поиски, в которых участвовали 3 тыс. волонтеров, велись более суток. 12 октября по подозрению в убийстве на два месяца был арестован 35-летний ранее неоднократно судимый Михаил Туватин.

Тело ребенка было обнаружено в гаражном кооперативе, через который пролегал ее путь в школу. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал создать в каждом муниципалитете области комиссию, которая должна проверить безопасность подходов к школам и детским садам.

О том, какие меры принимают власти для обеспечения безопасности территории, читайте в материале “Ъ-Средняя Волга” «Из гаражей выносят криминал».

Сергей Петунин, Саратов