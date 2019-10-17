И некому веру отдать

Президенту России Владимиру Путину так и не удалось вернуть предвыборные показатели в рейтинге доверия россиян политикам. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского соцопроса «Левада-центра», который поступил в распоряжение “Ъ”. В частности, из него следует, что главе государства сейчас доверяют 39% опрошенных. По мнению экспертов, вернуть доверие Владимиру Путину помогут новые популярные решения — громкие увольнения, возвращение смертной казни после резонансного преступления или же объявление о переменах в личной жизни.

Опрос «Левады-центра» проводился в этом году с 26 сентября по 2 октября на дому у респондентов. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ. Опрошенным предложили самостоятельно назвать фамилии пяти-шести политиков и общественных деятелей, которым они большее всего доверяют или не доверяют.

Исследование показало, что Владимир Путин по-прежнему остается лидером среди политиков, которым россияне доверяют больше всего. Однако его показатели в этом рейтинге стали намного хуже после проведения пенсионной реформы и до сих пор не могут достичь прежних вершин.

Так, например, в ноябре 2017 года, когда социологи «Левада-центра» проводили соответствующий замер, 59% респондентов говорили о своем доверии к главе государства. А в июне 2018, после заявления о предстоящих поправках в пенсионном законодательстве господину Путину доверять стали меньше половины опрошенных (48%). И уже в сентябре, после принятия Госдумой в последнем чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста личные показатели отношения россиян к президенту стали еще ниже (39%). Через год, несмотря на попытки создания позитивной повестки, картина не изменилась, в сентябре 2019 года число доверяющих Владимиру Путину остается на уровне 39%.

Также, по сравнению с ноябрем 2017 года, в сентябре 2019 снизились личные показатели министра иностранных дел Сергея Лаврова (были 19%, а стали 14%), министра обороны Сергея Шойгу (вместо 23% стали 13%), у председателя правительства Дмитрия Медведева (снизились с 11% до 9%) и проч. Россияне в принципе стали меньше доверять политикам. 24% опрошенных ответили, что не доверяют никому, хотя в ноябре 2017 года таких было 14%.

Не вернулись к дореформенным и показатели президента в рейтинге недоверия.

Ему сейчас не доверяют 13% (в ноябре 2017 года — 7%). Лидером рейтинга недоверия остается Дмитрий Медведев (32%). А в отношении оппозиционных деятелей сомнений у россиян напротив стало меньше: руководителю «Яблока» Григорию Явлинскому сейчас не доверяют 5% (было 11%), главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному — 3% (10%), телеведущей Ксении Собчак — 2% (14%).

О неспешном снижении доверия по сравнению с максимальными «посткрымскими» значениями можно было говорить еще в 2016 году, когда стала расти обеспокоенность населения социально-экономической ситуацией в стране, обвалился индекс потребительских настроении, полагает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Она сообщила “Ъ”, что пенсионная реформа лишь дала ускорение этому процессу не только в отношении президента, но практически всех институтов власти. «Нельзя делать вывод о том, что если респонденты стали называть оппозиционных политиков реже среди тех, кому они не доверяют, то это свидетельство роста доверия к ним. В противном случае их бы активно называли среди тех, кому доверяют,— отметила госпожа Пипия.— В конце 2017 года приближались президентские выборы, начались предвыборные активности, поэтому того же Навального, Явлинского и Собчак стали называть чаще в списке политиков, которым не доверяют, их заметность для населения выросла, черный пиар — тоже пиар».

При методологии, использованной «Левада-центром», респонденты всегда чаще называют политиков, которые у них на слуху, а общая сумма ответов выше в периоды крупных политических кампаний, подтвердил и директор фонда исследований ИСЭПИ Александр Пожалов. «Накануне президентских выборов и сразу после них общественное сознание было сфокусировано на Владимире Путине, а также на его оппонентах. Точно так же заметное снижение доверия к Сергею Шойгу — отражение того, что тема Сирии и успехов российской армии за рубежом ушла на второй план в информповестке и в сознании людей, перестала быть актуальной»,— объяснил результаты соцопроса политолог. По его словам, в ходе президентской кампании власть сформировала у людей завышенные ожидания быстрого социально-экономического прорыва, но первым «подарком» стало повышение пенсионного возраста, которого люди не ждали. «Это привело к тому, что часть общества перестала рассчитывать на государство и политиков в принципе,— подчеркнул господин Пожалов.— Снизилось спонтанное доверие ко всем действующим представителям власти, но оно не выросло ни к кому из оппонентов. В периоды новой массовой политизации и мобилизации (например, на выборах в Госдуму) появившиеся в медиаполе новые лица не из системы власти могут быстро привлечь к себе внимание, наработать "рейтинг надежд"».

Невозможно до бесконечности поддерживать рейтинг доверия на пике, потом наступает спад, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Рейтинг Владимира Путина вернулся в естественное состояние. Чтобы он вырос нужны популярные действия,— отметил политолог.— Походов в тайгу и торжественных встреч за рубежом уже недостаточно. Системно надо поднимать благосостояние граждан и менять к лучшему атмосферу в стране. А разово можно просто кого-то уволить, вернуть смертную казнь после резонансного преступления или объявить о переменах в личной жизни».

Ангелина Галанина