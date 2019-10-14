Рак отнимает у человечества более 225 млн лет жизни в год

Рост заболеваемости раком в мире составил за десять лет около 33%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), который является одним из наиболее авторитетных профильных изданий. При этом только за 2017 год число непрожитых, потерянных лет жизни среди жертв этого заболевания составило 225 млн. В России показатель снижения уровня смертности от онкозаболеваний оказался выше, чем, например, в США.

Ученые Международной коллаборации по оценке бремени болезней, травм и факторов риска представили данные исследования, посвященного динамике заболеваемости и смертности за десятилетний период 2007–2017 годов, а также оценке и социально-экономического бремени от рака и иных болезней. Результаты опубликованы в ежемесячном медицинском журнале JAMA Oncology, которое издает Американская медицинская ассоциация. «Результаты оценки бремени заболеваний могут быть использованы властями стран, чтобы развить и улучшить контроль за онкозаболеваемостью,— отмечают авторы исследования.— Неоднородные эпидемиологические профили разных стран показывают уровень воздействия факторов риска, влияние экономической ситуации, образа жизни и доступа к медицинской помощи».

Согласно результатам исследования, за десять лет число поставленных диагнозов в мире выросло на 33%.

В 2017 году в мире с онкозаболеваниями жили 24,5 млн человек, за год умерли 9,6 млн человек. Наиболее распространенными в мире группами онкологических заболеваний в 2017 году стали немеланомный рак кожи (около 7,6 млн случаев), рак трахеи, бронхов и легких (более 2 млн случаев), рак груди (около 2 млн случаев), рак толстой и прямой кишки (1,8 млн случаев) и рак простаты (1,3 млн случаев). В России картина несколько иная: самым частым является немеланомный рак кожи, далее колоректальный рак, рак груди, рак трахеи, бронхов и легких и рак желудка.

При этом среднегодовые показатели смертности для всех видов рака в совокупности снизились в большинстве исследованных стран, в том числе и в России, составляя 1–2% в год. Аналогичные показатели, в частности, фиксируются в Канаде и Японии. Самый невысокий показатель снижения уровня смертности от онкозаболеваний (группа с показателем 0,9%), по данным исследования, в Австралии, США, большинстве стран Южной Америки. Социально-экономическое бремя рака эксперты оценивали по критерию DALY (dIsability-adjusted life years), то есть числу лет, прожитых с нетрудоспособностью, включая YLL (years of life lost), потерянные годы жизни, и YLD (years lost due to disability), годы жизни, прожитые с нетрудоспособностью.

Так, в 2017 году индекс показателя DALY составил в мире 233,5 млн лет. Из них около 225 млн лет приходится на потерянные годы жизни.

Если смотреть динамику глобального бремени от всех заболеваний, то в 2007 году рак не входил в первую пятерку, занимая шестую позицию. Лидирующие места распределялись между респираторными заболеваниями и туберкулезом, материнскими и неонатальными расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, кишечными инфекциями и «иными инфекционными заболеваниями». В 2017 году бремя от онкозаболеваний заняло второе место после сердечно-сосудистых заболеваний (примерно 366 млн лет). Далее следуют материнские и неонатальные расстройства (примерно 198 млн лет), респираторные инфекции и туберкулез (около 160 млн лет), болезни костно-мышечной системы (около 139 млн лет). «Подобные изменения фиксируют достижения науки и практической медицины,— пояснил один из участников исследования, заместитель главы лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.— В частности, успехи в борьбе за снижение материнской и детской смертности. Один ребенок — это несколько десятков лет жизни. А сердечно-сосудистые заболевания, как и онкологические, как правило, проявляются с возрастом».

Ранее “Ъ” рассказывал об экономических потерях в результате преждевременной смертности от онкозаболеваний (см. “Ъ” от 5 августа), которые ученые оценили в среднем в РФ в 8,1 млрд в год, около 0,24% ВВП. Как прокомментировал “Ъ” новые данные один из авторов этого исследования, исполнительный директор Ассоциации онкологов СЗФО, научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук, «не только в развитых странах, но и во всем мире завершился эпидемиологический переход от инфекционных к неинфекционным заболеваниям». «Благодаря методам профилактики, вакцинации, улучшению условий жизни, элементарным правилам гигиены количество случаев и смертей от инфекций упало до такого уровня, при котором на первое место вышли неинфекционные причины: сердечно-сосудистые заболевания и рак,— сказал он.— На фоне перечисленных выше причин и старения населения для здоровья появились новые глобальные угрозы, с которыми теперь придется справляться». Он отметил, что помимо рака необходимо обратить внимание на потерянные годы жизни, скорректированные из-за нетрудоспособности, также для диабета, нейромышечных, неврологических болезней и психических расстройств, «возможно, эти болезни придут на смену онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям в будущем». «Первый вывод: у нас все еще очень много случаев и смертей от онкологических заболеваний, которые вызывает курение,— прокомментировал ученый данные по России.— Но то, что теперь колоректальный рак занимает одно из первых мест по числу смертельных исходов, говорит о появлении новых факторов риска (ожирение, малоподвижный образ жизни, особенности диеты), для их устранения также потребуются новые и довольные сложные программы профилактики, первичной и вторичной».

Валерия Мишина