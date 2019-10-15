Россия и ОАЭ заключили соглашения на $1,4 млрд

Россия заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами новые соглашения на сумму около $1,4 млрд. Эмираты являются ключевым торговым партнером России на Ближнем Востоке, товарооборот в 2018 году достиг $1,7 млрд, сообщил российский лидер Владимир Путин. Москва также заинтересована в инвесторах ОАЭ — эмиратский фонд «Мубадала» совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) уже реализовал более 45 проектов на сумму $2,3 млрд, добавил президент.

«Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, (сотрудничество.— “Ъ”) охватывает самые разные отрасли. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно»,— сказал господин Путин на встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ. Российский лидер добавил, что «новые возможности открываются» в области цифровых технологий, телекоммуникации, логистики, транспорта, финансов, банковского дела и энергетики.

Господин Путин сообщил, что ЛУКОЙЛ начинает работу с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби и входит в концессию по разработке нефти и газа на шельфе ОАЭ, а «Росатом» готов к содействию в развитии атомной генерации. Кроме того, эмиратские инвесторы вошли в акционерный капитал компании--производителя автомобилей Aurus. Москва готова обеспечить потребность ОАЭ в поставка мяса и зерновых, а также к дальнейшей совместной работе по освоению космоса, заключил президент России. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что объем инвестиций в экономику России со стороны ОАЭ в ближайшие несколько лет может превысить $10 млрд.

Накануне стало известно, что Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в ОАЭ. В начале 2017 года между Россией и Эмиратами было подписано несколько соглашений, в том числе по созданию легкого фронтового многофункционального самолета. Тогда же сообщалось, что ОАЭ заинтересованы в приобретении не менее 12 истребителей Су-35.

О том, как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах,— в материале “Ъ” «Восток — дело долгое».

О визите Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты читайте в публикации “Ъ” «Эмираты не ударили в грязь дворцом».