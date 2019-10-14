Медведев потребовал от губернаторов прекратить врать о статистике смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить вранье и манипуляции со статистикой смертности. Он предупредил их об ответственности в случае, если кто-то будет уличен в подмене показателей. О неточностях статистики заявили губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, по их словам, происходит рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при снижении общей смертности.

«По поводу цифр по смертности — мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже... Вот этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляциях статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Просил бы это всех иметь в виду. Я имею в виду региональных руководителей»,— сказал господин Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по «РИА Новости»).

Весной Росстат выяснил, что россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное. Эксперты отмечают, что такая оценка и меньший интерес к лечению приводят к меньшей продолжительности жизни и большей смертности.

Подробнее о том, как россияне оценивают свое здоровье — в публикации “Ъ” «Покойный чувствовал себя хорошо».