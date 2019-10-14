Доменико Тедеско приступает к работе

Немецкий специалист Доменико Тедеско в понедельник провел первую тренировку в качестве главного тренера «Спартака». Случилось это еще до объявления о подписании контракта с красно-белыми. Оформить отношения со «Спартаком» Тедеско может уже сегодня. Контракт с тренером рассчитан на три сезона, а его зарплата может достигать €2 млн в год.

В понедельник Доменико Тедеско был представлен игрокам «Спартака» и провел первую тренировку в качестве главного тренера команды. Отметим, что случилось это еще до подписания сторонами контракта. Но формальности могут быть улажены уже к вечеру. Согласно информации издания «Спорт-Экспресс», Тедеско подпишет контракт на три сезона. Его зарплата, с учетом бонусов за достижения, может достигать €2 млн в год.

Отметим, что вместе с Тедеско в «Спартак» переходит и Макс Урванчки, который будет тренировать вратарей. Предыдущим местом работы господина Урванчки был клуб второго немецкого дивизиона «Эрцгебирге». Собственно, именно в нем в 2017 году Тедеско, которому сейчас всего 34 года (на профессиональном уровне в футбол он никогда не играл), начал свою тренерскую карьеру. При Тедеско команда резко добавила и спаслась от казавшегося почти неминуемым вылета в низший дивизион. После этого обратил внимание один из германских топ-клубов «Шальке». С ним Доменико Тедеско подписал контракт в июне 2017 года.

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В «Шальке» Тедеско отработал два неполных сезона, за которые успел сделать себе репутацию одного из наиболее перспективных тренеров Европы. Ведь Тедеско привел «Шальке» к серебряным медалям чемпионата Германии. Впрочем, в марте этого года, после гостевого поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:7, Тедеско был уволен.

Напомним, что тренерский пост в «Спартаке» стал вакантным в конце сентября, когда после серии неудачных матчей в отставку подал Олег Кононов.

Арнольд Кабанов