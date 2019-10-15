Первое СМИ оштрафовано по статье о фейковых новостях

Издательский дом (ИД) «Момент истины» признали виновными в нарушении ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ («Распространение заведомо недостоверной информации»). Интернет-издание и его главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали в общей сложности на 260 тыс. руб. «Момент истины» стал первым СМИ, которое получило штраф за распространение фейковых новостей.

Решение вынес судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы, сообщает ТАСС. По решению судьи Юлии Андреевой, ИД должен выплатить 200 тыс. руб. штрафа, его главред — 60 тыс. руб. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Поводом для административного дела стали опубликованные изданием в августе на YouTube видеоролики, один из которых носил название «Срочно! В России готовит революцию Майдан». Издание также ставило на своих страницах гиперссылки на эти видео. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзорома ограничить доступ к сайтам, где были размещены ролики.

Сотрудник Роскомнадзора на суде заявил, что представитель юридического лица с правонарушением согласился. Главред ИД и его представитель в суд не пришли.

С 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что данный закон часто применяется неверно. В сентябре девять россиян, которых оштрафовали за оскорбление власти или госсимволов в интернете на 30 тыс. руб., подали жалобы в Европейский суд по правам человека. Истцы считают, что в России нарушается право «на свободу высказываний».

Подробности — в материале “Ъ” «Оскорбление российских госсимволов рассмотрит Страсбургский суд».