Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

В четверг на заседании Люблинского суда Москвы во время рассмотрения громкого дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» двое обвиняемых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены. По словам очевидцев, это произошло сразу после того, как судья Александр Маслов в очередной раз отклонил ходатайство адвокатов об изменении подсудимым меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Представители защиты и родственники фигурантов в разговоре с “Ъ” назвали случившееся «поступком ребят, потерявших веру в правосудие». Сотрудники суда со ссылкой на врачей заявляют, что жизни Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова ничего не угрожает.

«Я подумала, он крестится, а он в этот момент резал себе шею и щеку, потом и руки»,— едва сдерживая слезы, рассказала “Ъ” Наталья Севостьянова, мать фигурантки дела о «Новом величии» Марии Дубовик. Госпожа Севостьянова считает, что и 26-летний Руслан Костыленков, и 21-летний Вячеслав Крюков «потеряли веру в правосудие» и потому пошли на отчаянный поступок. «Полтора года они находятся в СИЗО, их никто не навещает, у Руслана нет родственников, а у Славы есть мама, но она не приезжает на суды. Они не хотели убивать себя, но точно хотели воззвать к совести тех, кто их судит»,— предполагает Наталья Севостьянова.

Напомним, дело о «Новом величии» продолжается с марта 2018 года. Тогда по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ) были задержаны десять человек. Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом. Все они утверждают, что «идейным вдохновителем создания движения был провокатор спецслужб Руслан Д.». По словам Натальи Севостьяновой, в четверг на заседании рассматривалась видеозапись, «на которой провокатор доставал листовки и агитировал создать организацию». Четверо подсудимых, которых привозят в суд из изолятора, находились в «аквариуме». После просмотра видео двое из них, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, заявили ходатайства об изменении им мер пресечения, но судья Александр Маслов их отклонил.

«Тогда Руслан громко закричал: "Мы будем свободными!", откуда-то достал лезвие и полоснул себе по шее и по рукам — брызнула кровь,— рассказал “Ъ” адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.— В этот момент Маша закричала, я бросился к ней. Вслед за Русланом сразу вскрыл вены Вячеслав Крюков».

Наталья Севостьянова отметила, что «судья сразу куда-то пропал», а приставы некоторое время «стояли в оцепенении, не зная, что делать».

По словам господина Пашкова, почти сразу к суду подъехали две кареты скорой помощи, а также сотрудники полиции и «большое начальство ФСИН», которое пыталось «выяснить, как в суд были пронесены лезвия». «Это была грубая ошибка конвоя — в его задачи входит обеспечивать безопасность задержанных,— отметил в разговоре с “Ъ” адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов.— У Вячеслава порезаны обе руки. После того как врачи оказали Руслану и Вячеславу помощь, представитель суда объявил, что жизни Славы ничего не угрожает. Его, скорее всего, отправят в СИЗО, а Руслана Костыленкова госпитализируют. Думаю, его отправят в больницу при "Матросской Тишине"».

По словам 19-летней подруги Руслана Костыленкова, Татьяны Колобакиной, обвиняемые переживали, что общественность забыла о деле «Нового величия».

В одном из недавно опубликованных девушкой в сети писем Руслан Костыленков писал, что для него «все кончится плачевно»: «Я думаю, мне конец. Меня спасут только чудо или массовые акции». «Накануне Руслан мне написал, что что-то хочет сделать на этом заседании, но не говорил, что именно»,— рассказала “Ъ” Татьяна Колобакина.

Адвокат Дмитрий Иванов тоже считает, что поступок молодых людей «был криком отчаяния». «Они хотели обратить внимание общества на это дело. Слава учился на юриста, у него была мечта стать судьей, а теперь он наблюдает, как наша судебная система не может вынести справедливое решение. На заседаниях по "Новому величию" сейчас изучаются доказательства прокуратуры — каждый раз мы убеждаемся, насколько абсурдное обвинение им предъявлено»,— рассказал господин Иванов, добавив, что не понимает, «зачем нужно держать в СИЗО четверых ребят полтора года». Он также отметил, что защитники всех фигурантов дела о «Новом величии» продолжат попытки обжаловать меру пресечения своим доверителям и «намерены составить жалобу на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой»: «Мы хотим, чтобы она обратила внимание на это дело и тоже ходатайствовала об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения».

Елизавета Михальченко, Мария Старикова