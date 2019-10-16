Правила въезда иностранцам объяснят на пальцах

В МВД РФ прорабатывают вопрос о введении обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев вне зависимости от цели прибытия. Заместитель главы ведомства Александр Горовой заявил, что норма позволит предотвратить въезд преступников и систематизировать имеющуюся базу данных. Парламентарии готовы поддержать законопроект, если он учтет все существующие проблемы отрасли. Представители рынка считают, что принятие закона снизит туристический поток на 15–20% и создаст проблему в использовании уже выданных электронных виз.

Свое предложение господин Горовой обнародовал, выступая 16 октября на XVIII Международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи. По его словам, принятие такого закона «позволит систематизировать имеющийся банк данных и предупредить въезд на территорию страны лиц нежелательных либо принимавших участие в совершении преступлений на территориях иных государств», цитирует заместителя главы МВД ТАСС. Он добавил, что на территорию РФ ежегодно въезжает 17 млн иностранцев, при этом только с начала текущего года за нарушения миграционного законодательства к ответственности привлекли более 30 тыс. иностранных граждан.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил “Ъ”, что предложение действительно неоднократно обсуждалось, но его оформление в действующее законодательство вызывает различные трудности: в частности, инициаторы не всегда могут договориться об итоговом варианте проекта. «Идея заслуживает уважения,— сказал парламентарий “Ъ”.— Если появится база на каждого иностранца, то при задержании гражданина или проверке того или иного правонарушения можно будет более оперативно принимать меры реагирования, учитывая, что ранее судимые или выдворенные из России иностранцы могут менять имя и пытаться иными методами скрыть свою личность».

Господин Выборный добавил, что закон позитивно отразится на борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Зампредседателя комитета Совета федерации по соцполитике Игорь Фомин сообщил “Ъ”, что не слышал об инициативе и ему не известно, прорабатывается ли она: «В некоторых странах дактилоскопия при въезде успешно работает, просто нужно понимать, как это будет реализовано у нас. Сейчас мы постепенно переходим на электронные визы и в принципе стремимся к упрощению въезда. Все это не должно противоречить друг к другу».

Введение закона об обязательной дактилоскопии для въезжающих в Россию иностранцев «снизит турпоток на 15–20% для визовых стран», предположила в беседе с “Ъ” исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее мнению, это будет зависеть от количества визовых центров в городах, где проживают потенциальные туристы.

Источник “Ъ” в туристической отрасли сообщил, что инициатива «на фоне визовой лояльности звучит странно», а принятие закона «однозначно негативно повлияет на развитие классического туризма в России».

«Мы только-только ввели понятие "электронные визы": в Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке они уже есть. Эти визы без дактилоскопии, потому что сейчас визовые центры просто не справятся с таким объемом данных,— сказал собеседник “Ъ”.— К тому же непонятно, что будет с гражданами, которым уже дали электронную визу».

В 2014 году в России были предприняты первые попытки ввести дактилоскопию для въезжающих иностранцев, когда Владимир Путин подписал указ об обязательной сдаче отпечатков пальцев при оформлении российской визы в Великобритании, Дании, Мьянме и Намибии. В МИДе, комментируя документ, отмечали, что это пилотный проект, который в будущем затронет все страны. В 2017 году министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Госдуме, сообщил, что ведомство работает над предложением с 2019 года сделать дактилоскопию обязательной для всех иностранцев, въезжающих в РФ без визы. Депутаты выразили готовность поддержать инициативу, распространив ее на всех иностранцев.

Кира Дюрягина