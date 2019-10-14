Лидеры каталонских сепаратистов получили до 13 лет тюрьмы

Верховный суд (ВС) Испании вынес приговоры 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году. Девять обвиняемых приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы, сообщает Reuters.

Самый большой срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас. Он приговорен к 13 годам за «мятеж и злоупотребление госсредствами». Экс-спикер каталонского парламента Карме Форкадель получила 11 с половиной лет тюрьмы. Бывшего лидера Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчеса и председателя ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарта приговорили к девяти годам заключения. Еще трое были признаны виновными только в неподчинении закону и не получили тюремных сроков.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского ВС. «100 лет тюрьмы в общей сложности. Безобразие. <…> Пришло время реагировать, как никогда раньше. За будущее наших детей. За демократию. За Европу»,— написал он в Twitter.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали его незаконным.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Это будут четвертые выборы в стране за четыре года, до этого выборы в Испании проходили в конце апреля. Тогда победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента. Второе место заняла правоцентристская Народная партия, явка составила 75%.

Подробности — в материале “Ъ” «Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства».