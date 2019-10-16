Рогозин об аварийности в «Роскосмосе»: это стереотип, у нас давно стоит и не падает

Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России — это стереотип, не имеющий отношения к реальности, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Роскосмоса», аварии при запуске космической техники существовали всегда. Сейчас, по статистике, аварии в российском комическом секторе происходят раз в год. Для сравнения Дмитрий Рогозин привел историю неудач советского периода освоения космоса: так, СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них закончились успехом.

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Последняя крупная авария «Роскосмоса» произошла в октябре 2018 года, когда при запуске «Союза МС-10» на 119-й секунде произошла авария ракеты-носителя с двумя космонавтами на борту (они выжили). Чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет. Основной версией причины аварии стала ошибка при сборке ракеты.

Как ранее заявляли в самом «Роскосмосе», за последние восемь лет 11 неудачных запусков госкорпорации обошлись бюджету в 35 млрд руб.

О стратегии России в космосе до 2030 года — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».