На грани кадастрофы

Как выяснил “Ъ”, курьезная поправка к Налоговому кодексу, принятая в конце сентября, едва не стоила российскому бизнесу сотен миллиардов рублей дополнительных платежей по налогу на имущество. Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов. В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации.
Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце. Речь в них идет о расширении перечня объектов недвижимого имущества, с которых с 2020 года налог нужно платить по кадастровой, а не по остаточной стоимости.
Фактически, указывает глава РСПП, это «означает непредсказуемое для делового сообщества расширение налогообложения по кадастровой стоимости на любые объекты недвижимого имущества, в том числе на производственные комплексы и списанное, но не снятое с учета в Росреестре имущество, начиная с 2020 года». Формулировка может привести к «существенному росту налоговой нагрузки и вызовет сокращение инвестиционной активности», отметил господин Шохин.
Исходно в законопроекте не было подобной формулировки, и он не должен был коснуться промышленных объектов. Александр Шохин пишет, что «инициатива не была предусмотрена поправками правительства ко второму чтению, не обсуждалась с деловым сообществом и не соответствует поручению президента о стабилизации фискальной нагрузки на бизнес». Речь идет, видимо, о неточности, допущенной в ходе второго чтения, однако она теоретически может обойтись бизнесу в сотни миллиардов рублей — если не триллионы — дополнительных платежей, говорят собеседники “Ъ”. Между тем 29 сентября законопроект был подписан президентом РФ и опубликован.
В РСПП и Минфине не ответили на запрос “Ъ”. В «Норникеле», НЛМК, «Роснефти», ЛУКОЙЛе, «Газпром нефти» не стали комментировать ситуацию.
При упоминании «иных объектов» речь шла лишь о жилых помещениях, садовых домах, жилых строениях, гаражах и других объектах, перечень которых ограничен, отметил чиновник, указывая на отсылку на положения главы 32.
Перечень действительно ограничен, однако в нем есть крайне неопределенный подпункт 6 — «иные здания, строения, сооружения, помещения». Как пишет господин Трунин, Минфин и комитет Госдумы по налогам прорабатывают вопрос поправок к уже принятому закону с целью «исключения неточностей и неясностей интерпретации норм статьи 378.2». Два источника “Ъ” в крупных компаниях также считают, что «вопрос решен».
Однако юристы говорят о необходимости формализации этого. Глава проектов налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов поясняет, что налог на имущество платится в бюджет регионов. Изменения в статью 378.2 НК РФ с учетом отсутствия закрытого перечня объектов в главе 32 НК РФ, к которой сделана отсылка, по сути перекладывают вопрос в определении объектов налогообложения исходя из кадастровой стоимости на региональный уровень. Значимых критериев для такого определения не установлено, отмечает юрист, и гипотетически это может затронуть интересы очень широкого круга компаний. Комментарии Минфина, признает юрист, которые должны минимизировать риск расширения числа объектов, могут урегулировать ситуацию.
Правительство одобрило законопроект о совершенствовании механизмов государственной кадастровой оценки. Он призван упростить для граждан процедуру оспаривания кадастровой стоимости, если она превышает рыночную — этого в прошлогоднем послании Федеральному собранию требовал президент Владимир Путин,— а также устранить накопленные ошибки и повысить прозрачность процедуры оценки.
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