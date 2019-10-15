Лиха война начало

Турецкая армия и лояльные Анкаре отряды сирийской оппозиции продолжают наступление на юг, расширяя контроль над населенными курдами приграничными районами Сирии. Навстречу им продвигаются сирийские правительственные войска, получившие приказ выйти к границе и дать отпор турецкой агрессии. Однако, судя по сигналам, поступающим из Анкары, Дамаска и Москвы, прямого столкновения между турецкой и сирийской армиями не будет. При посредничестве России стороны попытаются договориться о разделе зон контроля на севере Сирии.

«Источник мира» не иссякает

Начатая 9 октября с авиаударов по курдским формированиям турецкая силовая акция на территории Сирии продолжается как наземная операция с участием протурецких группировок. Ее цель — расширить зону контроля Анкары над приграничными районами соседнего государства. Уже взяв под свой контроль города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд, Анкара демонстрирует решимость развить успех. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 14 октября, пообещал, что в ближайшее время выступающие союзниками турецкой армии отряды сирийской оппозиции войдут в стратегически важные города Манбидж и Кобани, контролируемые курдами.

В свою очередь, официальный представитель турецкого президента Ибрахим Калын подтвердил, что Анкара не намерена прекращать операцию, пока военные не завершат свою миссию.

«Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию "Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач»,— написал Ибрахим Калын в Twitter, дав понять, что Анкара не откажется от своих целей, несмотря на растущее с каждым днем давление со стороны США и союзников по НАТО, требующих свернуть силовую акцию.

По сообщению сирийского проправительственного телеканала Al Ihbaria, в понедельник подразделения турецкой армии пытались взять под свой контроль еще один стратегический объект — шоссе вдоль границы с Турцией, связывающее Алеппо с административным центром Хасеке на северо-востоке страны. Бои турецкой армии с курдскими формированиями развернулись в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш.

Час триумфа Дамаска

Между тем новым фактором, способным кардинально изменить весь ход турецкой операции, стала достигнутая в минувшее воскресенье курдами и правительством сирийского президента Башара Асада договоренность о том, что Дамаск направит на север свои войска, чтобы остановить турецкое наступление. Приняв крайне непростое для себя решение выступить совместно с Дамаском, против которого курды ранее воевали в составе коалиции во главе с США, автономная администрация на северо-востоке страны сообщила, что соглашение с сирийским правительством было достигнуто «для защиты границ Сирии и ее суверенитета».

«Суть в том, что сирийская армия войдет на территории, подконтрольные администрации, и разместится на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи "Сирийским демократическим силам" (курдские формирования.— “Ъ”) в отражении этой атаки и освобождении районов, занятых турецкой армией и ее наемниками»,— говорится в заявлении администрации северо-восточных районов, которое цитирует «РИА Новости». Как считают курды, соглашение с Дамаском позволит «освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн», занятые Анкарой в ходе предыдущих военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» 2016–2018 годов.

Необходимо отметить, что сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территорию к востоку от реки Евфрат.

Тем не менее в условиях продолжающегося турецкого наступления Дамаск и «Сирийские демократические силы» вынуждены выступать ситуативными союзниками.

В результате договоренностей, достигнутых курдами и Дамаском, уже в понедельник утром правительственные войска Сирии вошли в города Табка, Айн-Иса и Тель-Тамр, где их не было долгие годы, а также расширили свое присутствие в Хасеке и Эль-Камышлы, где небольшой контингент сирийских войск находился и раньше. Сирийский телеканал Sana показал кадры, на которых ликующие жители этих городов разъезжают на автомобилях с развевающимися государственными флагами Сирийской Арабской Республики и выходят на улицы с портретом президента Асада.

Между тем новые договоренности между курдами и Дамаском, которые позволили сирийской армии начать свое наступление навстречу турецкой армии, стали для Анкары неприятной неожиданностью.

«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую организацию "Отряды народной самообороны", стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это, то пожалуйста»,— заявил после выдвижения сирийских войск на север советник турецкого президента Ясин Актай, дав понять, что Анкара готова к любому сценарию.

Россия спасает НАТО

Учитывая, что о своих намерениях войти в города Кобани и Манбидж заявили одновременно и Анкара, и Дамаск, противостояние сторон, судя по всему, вступает в решающую фазу.

Растущая угроза прямого военного столкновения между Турцией и Сирией застала врасплох руководство НАТО, ведь Турция является членом Североатлантического альянса, а Пятая статья Вашингтонского договора предусматривает оказание помощи союзнику, подвергшемуся нападению.

«Представьте, если Сирия или ее союзники ответят и атакуют Турцию. Это угроза безопасности НАТО»,— описал в понедельник возникающую коллизию глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

В свою очередь, выступая в понедельник на 65-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что продолжающаяся турецкая операция «чревата риском дальнейшей региональной дестабилизации». «Я ожидаю, что Турция будет действовать со сдержанностью и в координации с другими союзниками»,— заявил в понедельник господин Столтенберг.

Между тем, как это ни парадоксально, но избавить НАТО от гипотетического кошмарного сценария, когда альянс может невольно быть втянутым в конфликт с Сирией и ее союзницей Россией, может Москва, пытающаяся выступить посредником между всеми сторонами конфликта. При этом единственным гарантом будущего соглашения, учитывая реальную ситуацию на месте, могут выступить российские военные.

Отвечая в понедельник на вопрос о риске прямого военного столкновения между Россией и Турцией, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков категорически отверг такую возможность.

«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте. Мне больше нечего добавить. Для этого существуют каналы связи между нашими военными, о которых я уже говорил»,— заявил господин Песков. По его словам, контакты между российскими и турецкими властями не прерываются, причем они осуществляются как по дипломатическим, так и по военным каналам. В понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что провел телефонные переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Последние заявления противоборствующих сторон свидетельствуют о том, что прямого столкновения между турецкой и сирийской армиями все же не будет: при посредничестве России стороны предпочтут договориться о разделе зон контроля на севере Сирии.

Фактически косвенно это признал в понедельник сам турецкий лидер. «Мы поддерживаем координацию с Россией»,— подтвердил президент Эрдоган, анонсируя турецкое наступление на Кобани и Манбидж.

Судя по всему, Анкара и Дамаск в итоге могут договориться о сделке, которая позволит Анкаре в той или иной степени реализовать свой план создания буферной зоны на границе с Сирией, разделяющей два Курдистана — турецкий и сирийский.

В то же время Дамаск неожиданно для себя может получить «королевский подарок», о котором еще недавно сирийские власти не могли и мечтать,— восстановление контроля над курдскими районами и неожиданную лояльность со стороны недавних союзников США по международной коалиции в Сирии.

Живущий в Эрбиле автор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург пояснил “Ъ”, что утратившие поддержку США курды больше не рискнут выступить против Дамаска, «опасаясь репрессий».

Что касается запросных позиций курдов, считает Владимир ван Вильгенбург, то частью мирного соглашения может стать договоренность о предоставлении им амнистии.

Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань