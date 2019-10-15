Социологи зафиксировали улучшение отношения россиян и украинцев друг к другу

К Украине положительно относятся 56% россиян, что стало максимальным показателем с апреля 2014 года. О хорошем отношении к России заявили 54% украинцев. Соответствующие данные приводятся в совместном исследовании «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Как выяснили социологи, 54% россиян и 49% украинцев считают, что Россия и Украина должны быть «независимыми, но дружественными государствами» с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режимов. О том, что две страны должны объединиться в единое государство, заявили 19% россиян и 3% украинцев. За закрытие границ и ужесточение пропускных режимов выступили 23% опрошенных в России и 41% респондентов на Украине.

По данным экспертов, с февраля по сентябрь 2019 года число россиян, которые хорошо относятся к Украине, увеличилось в полтора раза (с 34% до 56%). За этот же период число украинцев, положительно относящихся к России, снизилось с 57% до 54%.

31% россиян и 35% украинцев заявили о негативном отношении друг к другу. Затруднились определить свое отношение к соседнему государству 13% опрошенных жителей РФ и 12% украинцев.

В РФ опрос проводился с 26 сентября по 2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 населенных пунктах 50 регионов. В нем участвовали 1601 человека от 18 лет и старше. На Украине опрос был проведен с 6 по 16 сентября среди 2035 респондентов.

Июльский опрос ВЦИОМа показал, что большинство (85%) россиян уверены в важности дружбы с Украиной. 78% участников опроса заявили, что двусторонние отношения между Россией и Украиной необходимо улучшать.