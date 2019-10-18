Лукашенко в шутку предлагал Ельцину сделать Клинтона главой Союзного государства

«Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" — рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Академии управления (цитата по БелТА).— Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться».

Встреча троих президентов состоялась в 90-е годы в кулуарах международного саммита. Тогда президент США Билл Клинтон собирался покидать свой пост и, по словам господина Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

42-й президент США Билл Клинтон Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Белоруссии на встрече со студентами и профессурой Академии управления заявил, что «не дай бог» президенту США руководить в Белоруссии или России. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы»,— сказал он.

Союзное государство России и Белоруссии образовано в 1997 году. Председателем Высшего государственного совета является союза является один из глав государств-участников на основе ротации, с 2000 года это Александр Лукашенко.