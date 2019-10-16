ВС РФ отказался возвращать в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, сообщает ТАСС. Как пояснили агентству в суде, дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд для пересмотра апелляционного представления Генпрокуратуры на возврат дела в надзорное ведомство.

Таким образом Верховный суд удовлетворил апелляционное представление Генпрокуратуры и жалобу защиты обвиняемой. В Мосгорсуд дело еще не поступило.

Уголовное дело 11 сентября вернули обратно в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Судья посчитала, что в нем содержатся противоречия, которые не позволяют вынести законный приговор. Прокуратура направила апелляцию на решение Мещанского суда Москвы.

«Седьмую студию» заподозрили в хищении 133 млн руб. в 2017 году при реализации проекта «Платформа». Обыски проходили в «Гоголь-центре» и в квартире режиссера Кирилла Серебренникова. Также по делу задерживали бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего главбуха Нину Масляеву, директора РАМТа Софью Апфельбаум.

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