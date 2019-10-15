16 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СКР предъявил обвинение всем пятерым новым фигурантам «московского дела»

Следственный комитет предъявил обвинение новым фигурантам «московского дела» Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову, Андрею Баршаю, Максиму Мартинцову и Егору Лесных, сообщает ТАСС со ссылкой на их адвокатов. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля.

Владимир Емельянов, как рассказал его адвокат со ссылкой на документы следствия, «схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль». Александр Мыльников, как считают следователи, «двумя руками схватил потерпевшего за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения». Адвокат Максима Мартинцова сообщил о том, что его подзащитного «обвиняют в том, что он ударил росгвардейца». Егора Лесных обвинили в том, что он пнул ногой двух омоновцев. Андрей Баршай, по версии следствия, «разбежался и с разбега прыгнул на росгвардейца».

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. По ее словам, по местам их жительства проведены обыски, в ближайшее следствие будет добиваться их ареста. 15 октября правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта «московского дела» — Александра Мыльникова.

Напомним, летом в столице прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек было приговорено к реальным срокам.

О новых эпизодах в «московском деле» — в материале “Ъ FM”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя