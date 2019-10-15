СКР предъявил обвинение всем пятерым новым фигурантам «московского дела»

Следственный комитет предъявил обвинение новым фигурантам «московского дела» Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову, Андрею Баршаю, Максиму Мартинцову и Егору Лесных, сообщает ТАСС со ссылкой на их адвокатов. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля.

Владимир Емельянов, как рассказал его адвокат со ссылкой на документы следствия, «схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль». Александр Мыльников, как считают следователи, «двумя руками схватил потерпевшего за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения». Адвокат Максима Мартинцова сообщил о том, что его подзащитного «обвиняют в том, что он ударил росгвардейца». Егора Лесных обвинили в том, что он пнул ногой двух омоновцев. Андрей Баршай, по версии следствия, «разбежался и с разбега прыгнул на росгвардейца».

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. По ее словам, по местам их жительства проведены обыски, в ближайшее следствие будет добиваться их ареста. 15 октября правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта «московского дела» — Александра Мыльникова.

Напомним, летом в столице прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек было приговорено к реальным срокам.

О новых эпизодах в «московском деле» — в материале “Ъ FM”.