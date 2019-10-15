Баста стал владельцем ростовского СКА Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства клуба и вложил в его развитие около 10 млн рублей

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг» СКА (Ростов-на-Дону). Об этом сообщает пресс-служба клуба. Господин Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн руб. личных средств в развитие клуба.

«Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн руб. личных средств на развитие клуба,— говорится в сообщении пресс-службы СКА.— Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами».

Василий Вакуленко также является владельцем звукозаписывающего лейбла Gazgolder. 39-летний уроженец Ростова-на-Дону известен не только в качестве музыканта, но и продюсера, режиссера, актера и телеведущего. По данным российской версии журнала Forbes, доход Вакуленко за 2018 год составил $6,9 млн.

В структуру клуба вошел бывший генеральный директор подмосковных «Химок» Сергей Городничук, спортивным директором стал бывший руководитель селекционных отделов московских «Динамо» и ЦСКА Виктор Панченко. С сезона-2019/20 поддержку клубу окажут дочерняя компания корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

По словам нового владельца СКА, «клуб не жил, а выживал» без перспектив, но с проблемами с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, поэтому его будущее было туманным. «Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Это большой социальный проект»,— сформулировал господин Вакуленко свою задачу.

СКА был основан в 1937 году. Лучшие результаты команды — второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В новейшей истории ростовчане не выступали в высшем дивизионе чемпионата страны, а их лучший результат во втором дивизионе — 13-е место в 2008 году.

В разные годы СКА носил разные названия, а с 2015 года называется «СКА Ростов-на-Дону». В сезоне-2018/20 команда заняла 13-е место из 15 в чемпионате Олимп-ПФЛ зоны «Юг». В нынешнем сезоне клуб после 13 туров занимает седьмое место с 18 очками.

Вера Мухина