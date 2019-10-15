Украсть за 30 секунд

Из галереи Сан-Франциско похитили гравюру Сальвадора Дали, так же, как и Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Грабителю потребовалось всего 30 сек, чтобы украсть главный экспонат выставки. Как ему это удалось? Подробности — у Сергея Гусева и Яны Пашаевой.

Кража в галерее Сан-Франциско действительно напоминает по дерзости похищение «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковки. Средь бела дня мужчина в кепке, шортах и со свистком на шее заглянул в галерею, а спустя 32 секунды вышел уже с полотном в руке. Директор галереи Dennis Rae Fine Art Анджела Келлетт рассказала, что экспонат, который он вынес, стоял на витрине: «Он влетел в галерею, вероятно, отвлек моих коллег и вынес один из главных экспонатов. Сейчас как раз проходит выставка, посвященная Дали. Подозреваемый слишком быстро действовал — никто даже не успел отреагировать».

Добычей похитителя стал цветной офорт Сальвадора Дали «Горящий жираф» внушительных размеров — 50x60 см. У сюрреалиста есть одноименная картина, написанная маслом. Офорт представляет собой оттиск оригинала и стоит гораздо дешевле. Американские СМИ оценивают экспонат в $20 тыс. Назвать эту работу уникальной нельзя, подтверждает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Оттиск — это не очень ценная вещь, их может быть и 250, и тысяча, но все равно это не безумно дорого.

Может быть, он схватил первое, что попалось ему под руку, и это был некий акт вандализма или, наоборот, выражение своей позиции. Но в любом случае это очень странный выбор».

Поскольку камеры были установлены только снаружи галереи, остается непонятным, как именно похититель обошел систему безопасности. Хотя она была нехитрой: офорт был привязан к мольберту тросом с карабином. После исчезновения экспоната ни троса, ни замка на месте не оказалось. Либо грабитель перерезал крепление во время кражи, либо сделал это заранее. К слову, похищенное из Третьяковки полотно Куинджи за 12 млн руб. тоже, как известно, особо не охранялось. В галерее тогда объясняли, что ставить сигнализацию на каждую работу слишком дорого. Но управляющий партнер юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант призывает не сравнивать случаи кражи в государственном и частном музеях. Он так же предполагает, что офорт был застрахован: «Как правило, имущество, выставляемое в частных галереях, застраховано, потому что везде много сумасшедших, которые могут исполнить, не дай бог, “обряд Бэнкси” или нечто подобное. Таким образом, владельцы музеев сводят ущерб к минимуму. А вот зачем рисковал похититель — это вопрос: стоила ли овчинка выделки?»

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Единственное, с чем у вора не будет проблем, — это с продажей офорта. Хотя копия была пронумерована, по словам специалистов, опрошенных “Ъ FM”, за оттисками никто так строго не следит, как за оригиналами.

Если в случае с картиной Куинджи, похитителя задержали уже на следующий день, то полиция Сан-Франциско менее оперативна. Ограбление произошло 13 октября, а вор до сих пор остается на свободе.