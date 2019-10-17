Путин поручил изучить вопрос о создании государственной детской киностудии

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов, сообщается на сайте Кремля. Результаты должны быть представлены к 20 декабря.

Господин Путин также распорядился регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, а также создать координационный центр, который будет организовывать производство контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодежи», материалы будут распространяться в интернете.

Как ранее писал “Ъ”, что в следующем году финансирование Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) увеличится с 7,7 до 11,9 млрд руб. Из них 800 млн руб. пойдут на распространение в интернете контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Подробнее о расходах на молодежную политику — в материале “Ъ” «Даешь на молодежь».