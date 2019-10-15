Единый день обысков

Повторные обыски в региональных штабах политика Алексея Навального и квартирах его сторонников прошли сразу в нескольких регионах России 15 октября — через месяц после предыдущей волны обысков. В Следственном комитете России (СКР) пояснили, что операция силовиков связана с возбужденным ранее уголовным делом об отмывании денег созданным господином Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Полиция изъяла у сторонников оппозиционера технику, документы и карточные игры, некоторых активистов вызвали в Следственный комитет для допросов. Обыски прошли также в московском офисе ФБК, рядом с которым был задержан экс-глава предвыборного штаба директора фонда Ивана Жданова на выборах в Мосгордуму Борис Золотаревский.

Обыски в квартирах бывших и действующих волонтеров, а также в региональных штабах Алексея Навального начались в шесть утра в разных городах России, написал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Первоначально сообщения об изъятиях поступили одновременно из 12 городов: Архангельска, Белгорода, Бийска, Ижевска, Екатеринбурга, Краснодара, Новокузнецка, Самары, Саратова, Уфы, Челябинска, Ярославля. Пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш сообщила «МБХ медиа», что обыски прошли примерно по 100 адресам по всей стране: точные данные не удается узнать, поскольку полиция пришла с судебными постановлениями и к бывшим сотрудникам региональных штабов, «со многими из которых нет оперативной связи». О предстоящих обысках было известно заранее: в середине сентября Басманный суд Москвы вынес 47 постановлений об их проведении.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что обыски, в ходе которых «изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования», прошли в 30 субъектах России в рамках ранее возбужденного уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался ФБК (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Ранее источник “Ъ”, близкий к следствию, отмечал, что сейчас речь идет об отмывании 75 млн руб., но сумма может вырасти после того, как будут исследованы данные на носителях, изымаемых в ходе обысков.

Также в СКР заявили, что банковские счета ФБК по ходатайству следствия арестованы, так как на них «поступали денежные средства из иностранных источников».

«В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента»,— добавили в СКР. Иван Жданов во время обысков написал в Telegram-канале, что по факту иностранные деньги на счета ФБК не поступали, поскольку эти счета были арестованы до момента перевода денег.

В Уфе обыски прошли у четверых волонтеров местного штаба Навального, в Казани силовики пришли к координатору Ассоциации наблюдателей Татарстана Азату Габдульвалееву, которого забрали на допрос.

Полиция провела обыски у нескольких активистов екатеринбургского штаба Навального: Полины Грейсман, Федора Крашенинникова, бывшего координатора штаба Виктора Бармина и его жены. У них изъяли личные гаджеты: телефоны и ноутбуки. «Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене Полине Грейсман,— рассказал господин Крашенинников.— Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. Изъят iMac; другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля».

В Саратове прошел обыск у активистки регионального штаба Анастасии Жуковой: у нее забрали всю технику, допросили в СКР и отпустили. Как рассказал “Ъ” координатор саратовского штаба Александр Зыков, пока в штабе не знают о других обысках, но не исключают, что о них станет известно в течение дня.

В Пензе силовики пришли с обысками в местный штаб, в квартиру бывшей сотрудницы штаба Ирины Евсиковой и к волонтеру Андрею Макарову. Координатора штаба Антона Струнина увезли на допрос.

В Челябинске обыск прошел сразу в двух квартирах, где прописан и проживает видеограф штаба Навального Юрий Прудников. Сначала сотрудники следственной группы пришли в дом, где зарегистрирован активист и где проживает его бабушка, которая, увидев силовиков, «сильно перепугалась». Приехавшего к родственнице господина Прудникова задержали и увезли в место его фактического проживания, где провели еще один обыск. После этого в течение 40 минут его допрашивали в региональном СК, изъяли все банковские карты и отпустили. Господин Прудников заявил, что проходит свидетелем по уголовному делу (об отмывании денег ФБК), на допросе его спрашивали о личных финансовых активах и интересовались, есть ли у него биткойн-кошелек.

В квартире активиста самарского штаба Навального Евгения Трубченко обыски проводились повторно. В сентябре у него уже изъяли технику.

Повторный обыск прошел и у активиста ростовского штаба Навального, а также в самом штабе: «Ноутбук, из которого ранее правоохранители вытащили жесткий диск, на этот раз расковыряли ножом, вытащили все внутренности — непонятно зачем, по сути, просто испортили единственную оставшуюся технику»,— рассказала глава ростовского штаба Ксения Середкина.

В Ижевске обыски прошли в квартире сотрудницы местного штаба Анастасии Синельниковой. Как сообщила “Ъ” координатор штаба Резеда Абашева, это уже третья волна обысков у активистов Алексея Навального в Удмуртии за последние время.

В Ставрополе в 6 утра на допрос забрали двух волонтеров, одного из которых после привлечения адвокатов адвокатов отпустили к 9 утра, второго — еще через час.

В Краснодаре при обыске у бывшего координатора местного отделения «Открытой России» Яны Антоновой изъяли телефон, не оставив копию протокола.

«Мы считаем все эти действия незаконными и намерены обжаловать их в суде,— пояснил ее адвокат господин Валявский.— Яна Антонова не имеет отношения к деятельности ФБК, у нее в квартире не могло быть предметов, относящихся к расследованию уголовного дела».

Обыск прошел в штабе оппозиционера Алексея Навального в Барнауле. По словам бывшего заместителя координатора Ольги Фотиевой, обыски продолжались на момент сдачи материала: «Возле входа стоят несколько полицейских, вероятно, координатор штаба Вадим Останин заблокирован внутри, так как мы не можем выйти с ним на связь». Обыски шли также в Новосибирске у сотрудника штаба Кирилла Левченко и в Кемерово — у бывшей сотрудницы штаба Серафимы Тебенихиной и ее родителей.

Обыски по делу фонда Навального прошли в штабах Белгорода и Тамбова. В белгородском штабе, по словам координатора Максима Климова, изъяли фотоаппарат, оборудование для записи звука, плакаты с митингов и карточную игру, посвященную политической борьбе сторонников Алексея Навального.

«Игру жалко больше всего, интересная была»,— сказал господин Климов.

В тамбовском штабе правоохранители изъяли жесткий диск. Также обыск прошел дома у тамбовского сторонника Алексея Навального Амира Жилилова.

Несколько часов длились обыски в московском офисе ФБК, рядом с которым двое сотрудников правоохранительных органов задержали экс-главу предвыборного штаба господина Жданова Бориса Золотаревского. «Сказали, мы вас уже по лицу знаем. Потом привели в газель без номеров, обыскали, сказали ждать. Через 40 минут отпустили»,— рассказал “Ъ” оппозиционер. По словам господина Жданова, сотрудники правоохранительных органов пытались выломать дверь в офисе ФБК до тех пор, пока ее не открыла офис-менеджер фонда, после чего изъяли технику, в том числе нераспакованную.

3 августа Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании денег в связи с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, люди, имеющие отношение к ФБК, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте» в период с января 2016 по декабрь 2018 года. По данным СКР, деньги были получены преступным путем. Следователи утверждали, что соучастники через банкоматы в Москве внесли деньги на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели их на счета фонда. 8 августа в московском офисе ФБК и дома у троих юристов фонда — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина — прошли обыски. Позже все трое были допрошены в качестве свидетелей.

5 сентября в ФБК вновь прошли обыски. Силовики также пришли в студию канала «Навальный.Live» и в московский штаб оппозиционера. Сотрудники штаба были задержаны, но позже их отпустили без составления протоколов. Полицейские заявили, что мероприятия связаны с делом о массовых беспорядках в Москве 27 июля. 10 и 12 сентября обыски прошли в региональных штабах Алексея Навального. У сторонников оппозиционера изымали деньги, телефоны, ноутбуки, документы и личные дневники, некоторых из них вызывали на допрос.

Кира Дюрягина, корреспондентская сеть