Россия — не очень щедрая душа

Собранные британским благотворительным фондом Charities Aid Foundation данные показывают, что по итогам 10 последних лет самой щедрой страной в мире, то есть страной, граждане которой часто делают пожертвования, помогают нуждающимся и работают волонтерами, являются США. На противоположном полюсе оказался Китай. А Россия попала в десятку наименее щедрых стран.

Британская благотворительная организация Charities Aid Foundation (CAF) ежегодно составляет рейтинг World Giving Index, в котором учитывается, насколько граждане разных стран готовы жертвовать свои деньги, время и силы, чтобы помочь тому, кто нуждается в помощи.

В этом году рейтинг выходит уже в 10-й раз, и чтобы отметить эту круглую дату, в CAF решили объединить в нем данные, собранные за все эти 10 лет — а это 1,3 млн интервью в 126 странах мира.

В рамках соцопросов для рейтинга, которые осуществляли специалисты Gallup, людям в разных странах задавали три вопроса: помогали ли вы когда-нибудь незнакомому человеку, нуждающемуся в помощи; жертвовали ли средства на благотворительность; работали ли вы волонтером? На основании ответов каждая страна получала процентные баллы.

За последние 10 лет почти половина (48,3%) взрослого населения мира хоть раз помогала незнакомым людям, нуждающимся в помощи. И в целом этот вид помощи оказался самым распространенным в мире, причем самыми щедрыми на него являются жители Африки — в первую десятку самых щедрых стран в этой категории вошли сразу семь африканских государств, а наряду с ними США, Ирак, Канада и Новая Зеландия. Меньше всего готовы помогать незнакомым людям японцы и камбоджийцы.

Самые щедрые страны Место Страна Готовы помогать незнакомым (%) Готовы жертвовать деньги (%) Готовы быть волонтерами (%) Общий процент 1 США 72 61 42 58 2 Мьянма 49 81 43 58 3 Новая Зеландия 64 65 41 57 4 Австралия 64 68 37 56 5 Ирландия 62 69 38 56 6 Канада 64 63 37 55 7 Великобритания 60 71 30 54 8 Нидерланды 53 71 36 53 9 Шри-Ланка 55 50 46 51 10 Индонезия 42 69 40 50 открыть таблицу в новом окне Источник: CAF World Giving Index, Gallup's World Poll.

В том, что касается жертвования средств на благотворительность, самой щедрой в мире — с большим отрывом от остальных — оказалась Мьянма, где 81% жителей за последние 10 лет делился своими деньгами для благотворительных целей. В топ-5 также вошли Великобритания, Мальта, Таиланд и Нидерланды. А вот меньше всего готовы жертвовать деньги жители Йемена и Грузии — всего 6% жителей перечисляли свои средства на благотворительность.

Самые не щедрые страны Место Страна Готовы помогать незнакомым (%) Готовы жертвовать деньги (%) Готовы быть волонтерами (%) Общий процент 126 Китай 31 11 5 16 125 Греция 36 7 6 16 124 Йемен 41 6 5 17 123 Сербия 28 22 6 19 122 Палестинская автономия 38 10 8 19 121 Литва 37 12 11 19 120 Болгария 36 16 5 19 119 Черногория 33 20 8 20 118 Хорватия 30 22 9 21 117 Россия 35 12 16 21 открыть таблицу в новом окне Источник: CAF World Giving Index, Gallup's World Poll.

Волонтерская деятельность набирает обороты по всему миру, и как показывают исследования, каждый пятый взрослый в мире хотя бы раз за последние 10 лет был волонтером. Больше всего людей, готовых заниматься и занимающихся этим делом, оказалось в Шри-Ланке (46%), Туркменистане (43%), Мьянме (43%), Либерии (43%) и США (42%).

Если же все три категории щедрости объединить, то самой щедрой страной за последние 10 лет, по оценкам CAF, являются Соединенные Штаты Америки: там 58% жителей тем или иным образом помогали нуждающимся в помощи.

Самые низкие показатели щедрости получились у Китая (16%). Россия замыкает десятку самых нещедрых стран мира (21%).

При этом, как показывают данные рейтинга, россияне с большей готовностью помогают незнакомым людям, чем жертвуют деньги или работают волонтерами.

В CAF поясняют, что в последней десятке оказались страны с разных континентов, с разным уровнем доходов и разными религиями, однако среди них есть те, что за последние 10 лет пострадали от войн или имеют серьезные экономические или другие проблемы. Кроме того, говорят авторы рейтинга, непростое прошлое бывших коммунистических режимов, а также коммунистическое настоящее ряда стран очень отражается на степени щедрости их граждан.

Алена Миклашевская