«Нам самим надо прекратить врать себе»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказал о подмене тысячи допинг-проб российских спортсменов. Речь идет о данных Московской антидопинговой лаборатории, которые ранее передали экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Чьи пробы были изменены, неизвестно. Но, как заявил в интервью “Ъ FM” генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, речь может идти о спортсменах, которые сейчас занимают государственные должности. Ситуация усугубляется еще и тем, что манипуляции с пробами проводились за несколько дней до передачи их WADA, говорит глава РУСАДА Юрий Ганус. Хотя получить доступ к базе практически невозможно.

— В публикации The New York Times шла речь о том, что была проведена манипуляция с тысячами проб.

— Вопрос касается тысячи изменений, не единиц, не сотен, а именно тысяч. Это разрозненная информация, которая была удалена из различных блоков.

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— В материале NYT также упоминается, что это делалось для защиты репутации неких спортсменов, которые сейчас заняты на госслужбе.

— Я говорил о возможной мотивации. Известно, что пробы и все материалы, включая электронную базу данных, находились в рамках уголовных дел под контролем Следственного комитета Российской Федерации. Таким образом, никто не имел никакой возможности прикоснуться к ним. СК совершенно невыгодно вносить изменения в базу данных. Почему? Потому что адвокаты тут же отметут эту материальную часть из доказательной базы по тем уголовным делам, которые ведутся. Поэтому это невыгодно было СК, но он контролировал эту базу. В этой связи представьте себе, что это должны были быть за силы, какими властными полномочиями они должны были быть наделены, чтобы войти в лабораторию и вносить изменения. Изменения вносились в январе, прямо накануне передачи, и в декабре 2018 года, когда якобы WADA приехала с несертифицированным оборудованием.

Далее — что это должны были быть за спортсмены, по которым вносились изменения? У нас на чаше весов бывшие спортсмены, материалы по которым, собственно, и отражены в электронных базах данных. А с другой стороны у нас кто? Настоящее, сегодняшнее поколение спортсменов и будущее поколение. Так вот, когда на чаше весов с одной стороны — прошлое, а с другой — настоящее и будущее, скажите мне, что это за ставка?

Что это за люди и какими полномочиями они наделены, чтобы войти в контролируемую Следственным комитетом базу и внести изменения? Я думаю, что эта логика очевидна, просто мало кто об этом хочет говорить. Я об этом обязан говорить, потому что я директор Российского антидопингового агентства.

Мы все должны беспокоиться о нашем спорте, который пятый год находится в тяжелейшем кризисе, и сейчас мы уже выглядим не просто нарушителями, а рецидивистами, которые манипулируют базами данных в электронном виде. Удар нанесен по репутации нашей власти. Нам самим надо прекратить врать себе и, в конце концов, думать действительно о реальном спорте, а не о том, как нам нужно, как удобно текущему министру спорта или кому-либо еще услужить.

Артем Пацев, управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт»: «Когда речь идет о неких тысячах проб спортсменов, которые занимают сейчас какие-то государственные должности, мне сложно представить, во-первых, кто эти люди. Многие российские спортсмены занимают какие-то должности, в том числе выборные, независимо от наличия или отсутствия у них какой-то допинговой истории. Скажем так, это никогда не являлось формальным поводом для того, чтобы отказать человеку в его праве быть избранным. Поэтому я думаю, что эти заявления сделаны исключительно в нужном месте в нужное время для того, чтобы те, кто хотел или кому нужно что-то услышать — например, люди из комитета по соответствию WADA — это сделали. Во-вторых, мне не очень понятно, как господин Ганус, будучи опытным юристом, при всём уважении, мог сказать о каком-то признании, каких-то фактах, к которым он не имел отношения. Он сам перед передачей баз данных в московскую лабораторию часто выступал перед прессой и сетовал на то, что его, как руководителя РУСАДА, вообще не подпускают к этому процессу. Поэтому какие цели он преследовал, мне сложно сказать, но, исходя из последних публикаций его интервью иностранной прессе, возможно, он подготавливает почву для того, чтобы было понятно, что какие-то обвинения в адрес России и российских спортсменов небеспочвенны, чтобы оправдать каким-то образом возможное лишение статуса РУСАДА».

Беседовал Владислав Викторов