Коллекторы берут ипотеку

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры. Правозащитники опасаются, что новый тренд создаст проблемы для заемщиков может серьезно повысить долю квартир, реализуемых без обычно предлагаемых банками поддерживающих процедур.

О том, что коллекторское агентство ЭОС в рамках пилотного проекта купило значительный объем закладных, по которым к нему перешли права требования, обеспеченные недвижимостью, рассказали “Ъ” в самом агентстве. Точный объем, название банков и цену покупки в ЭОС не раскрывают. Компания приобрела права на ссуды, неплатежи по которым составляли до года. Оценка объектов недвижимости осуществлялась с привлечением специализированных оценщиков. Была ли данная недвижимость единственным жильем должника, не учитывалось. В агентстве уверены, что «пилот» будет удачным, и намерены расширить работу в этом направлении.

Традиционно банки предпочитают сами работать с просрочкой по ипотеке или отдавать ее на обслуживание по агентской схеме. По итогам 2018 года на ипотечные долги приходилось не более 1% (2,9 млрд руб.) от объема всех проданных коллекторам долгов.

Как пояснил “Ъ” гендиректор ЭОС Антон Дмитраков, агентство будет стремиться вернуть должников в график платежей, предложив им программы реструктуризации и дисконт по сумме долга. Если же должник так и не начнет платить, то ему будет предложена добровольная реализация квартиры под контролем агентства. «Обращение в суд является последним способом реализации права требования,— заверил он.— Но и на данном этапе возможно мировое соглашение до обращения взыскания на заложенное имущество».

Покупатель подобных долгов получает право в случае непогашения задолженности в досудебном порядке или после вынесения судебного решения, обратить взыскание на заложенное имущество через суд.

После решения суда квартира выставляется на торги. Если реализовать недвижимость на торгах не удается, судебный пристав предлагает залогодержателю забрать ее в счет погашения долга с дисконтом в размере 25% от оценочной цены. При этом должнику дается пять дней на добровольное выселение, после этого оно производится в принудительном порядке.

Участники рынка отмечают, что данный тренд будет набирать обороты.

«На данный момент ипотечные ссуды составляют более 40% от общего ссудного портфеля физлиц, и эта доля стремительно растет,— отмечает господин Дмитраков.— Поэтому в среднесрочной перспективе перед рынком урегулирования долгов в полный рост встанет задача работы с ипотечной просрочкой, поскольку ее рост обернется серьезными издержками для банков при самостоятельной работе по взысканию». По словам гендиректора ПКБ Павла Михмеля, «в ближайшей перспективе в том числе «Дом.РФ» будет активнее продавать коллекторам ипотечные лоты, и тренд станет более уверенным». Однако позволить себе покупку таких долгов могут лишь крупные участники рынка. «Ценник на такие портфели на порядок выше — он может варьироваться от 15% до 70% от суммы долга против 2,8% на беззалоговые кейсы»,— говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Впрочем, ряд крупных ипотечных банков утверждают, что не собираются продавать коллекторам ипотечных должников.

«ВТБ ведет конструктивный диалог с клиентами и применяет индивидуальный подход для восстановления их кредитоспособности, дальнейшего обслуживания долга и сохранения жилья,— сообщили в пресс-службе банка.— Мы не производим уступку прав по обеспеченным недвижимостью ипотечным кредитам». По словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Екатерины Алиевой, банк не планирует к продаже ссуды, обеспеченные недвижимостью. «Залог для нас как для кредиторов является источником погашения задолженности»,— добавляет она.

По мнению правозащитников, покупка закладных по цессии коллекторами вызовет напряжение у заемщиков. «Заложенная ипотечным заемщиком квартира, как правило, является его единственным жильем»,— говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, банки после наступления просрочки по ипотеке, как правило, пытаются войти в положение заемщика и предложить ему способ выхода из ситуации. «Коллекторам незачем предлагать должнику различные реабилитационные или поддерживающие процедуры,— считает госпожа Лазарева.— Им с точки зрения экономической модели будет легче реализовать залог и получить прибыль настолько быстро, насколько это возможно и позволяет законодательство».

Светлана Самусева