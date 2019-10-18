«СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование»

В четверг стало известно, что Совет по правам человека при президенте РФ ждут серьезные перемены. Как сообщают источники «Московского Комсомольца», глава совета Михаил Федотов в ближайшее время оставит должность по причине достижения предельного для этого поста возраста — 70 лет. В качестве его возможного преемника называют действующего главу Общественной палаты, журналиста Валерия Фадеева. Коллеги по палате провожают его похвалами и рассказами о «широте взглядов», а правозащитники считают, что с приходом нового главы совет, каким его привыкли видеть, «прекратит свое существование». Тем временем, часть членов СПЧ планируют обратиться к президенту Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на посту главы СПЧ «с учетом его личных заслуг и авторитета».

Первым об уходе господина Федотова с поста главы СПЧ сообщил «Московским комсомолец» со ссылкой на свои источники; отметим, что журналистка издания Ева Меркачева входит в состав совета. Михаил Федотов вчера не ответил на звонки “Ъ”. Однако четыре источника “Ъ” в Общественной палате подтверждают, что должность главы СПЧ в ближайшее время перейдет к Валерию Фадееву. «Деталей пока никаких — непонятны ни сроки, ни форматы этого перехода»,— заявил один из собеседников “Ъ”. Валерий Фадеев не подтвердил и не опроверг “Ъ” свое предстоящее назначение, отметив лишь, что до появления указа комментировать ситуацию преждевременно. При этом он подчеркнул, что совмещать две должности по регламенту палаты не сможет.

Валерий Фадеев долгое время работал журналистом, вел общественно-политические программы на федеральных каналах, в том числе воскресное «Время» на Первом. С 1998 по 2017 год был главным редактором журнала «Эксперт», причем многие сотрудничавшие с изданием авторы публично заявляли о проблемах с выплатой гонораров. Общественную палату РФ Валерий Фадеев возглавил в 2017 году.

Замсекретаря ОП РФ Александр Точенов считает господина Фадеева подходящей кандидатурой для СПЧ, так как в ОП РФ он как раз занимался развитием гражданского общества. «Он будет отстаивать права на достойную жизнь, а не только на политическую свободу»,— предположил собеседник “Ъ”. «Валерий Фадеев бесспорно пользуется авторитетом у всех членов палаты,— заявил “Ъ” член палаты Илья Семин.— Он обладает талантом находить подход к людям разных социальных групп и политических взглядов, не боится обсуждать на площадке палаты самые острые вопросы, волнующие общество».

Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии ОП РФ Елена Сутормина считает, что «если он будет назначен, это хороший вариант, Совет сохранит преемственность». «У него нестандартные подходы к работе, он всегда выслушивает разные точки зрения,— сказала она.— Может быть, больше внимания будет уделяться защите прав наших граждан за рубежом, и работе с ОНК в местах лишения свободы». Она считает, что господин Фадеев «возглавляет либеральное крыло "Единой России"» и поэтому «отличается широтой взглядов». «Мы его видели, когда он вел программы на Первом канале. Очень внимательный, вдумчивый, и с большим тактом»,— сказала госпожа Сутормина. Отвечая на вопрос, насколько сильно изменилась ОП после прихода господина Фадеева, госпожа Сутормина сообщила, что «палата стала более живой, приняла более человеческий вид и при общении с людьми, и при подготовке докладов». «Берутся более глубинные срезы и направления и поднимаются очень важные для россиян темы: экология, Дальний Восток, неравенство»,— сказала она.

Опрошенные “Ъ” правозащитники не верят в «широту взглядов» главы ОП РФ. «На мой взгляд, если изменения в руководстве СПЧ произойдут таким образом и Валерий Фадеев займет этот пост, то СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование,— говорит член совета "Мемориала", руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов.— Надеяться на то, что этот орган станет и дальше пытаться в сложных обстоятельствах хоть как-то отстаивать права человека, будет уже не нужно. Я помню комментарии Фадеева на закон об иноагентах, помню целый ряд других его высказываний: это ровно противоположная позиция и курс, чем занимался совет при Михаиле Александровиче Федотове».

В 2012 году Валерий Фадеев так комментировал «Правде.Ру» закон о статусе так называемого «иностранного агента»: «Сейчас мы фактически создаем новую государственность. И страна находится чуть ли не на первом этапе создания этой государственности. И в такие периоды большинство граждан являются националистами. В хорошем смысле этого слова. Не шовинистами, а в политическом смысле националистами. И любые попытки или подозрения на вмешательство во внутренние дела страны у большинства граждан вызывают реакцию негативную. Так было везде, в большинстве стран — и в нашей стране тоже. Любые попытки даже не подрыва суверенитета, а попытки наступления на суверенитет вызывают негативную реакцию большинства. А та часть общества, которая протестует против этого закона, часть, которая вовлечена в политизированную деятельность НКО, она относятся к нему негативно, потому что они люди мира. У них, скорее, космополитический подход. Для них демократические ценности важнее чем ценности суверенитета. В какой-то момент стали слышаться в публичном пространстве истерические нотки. Истерика, конечно, неуместна. И конечно, нужно понимать доминирующее мнение в той стране, в которой ты живешь и работаешь».

«К мнению СПЧ, мягко говоря, не прислушивались. Но я думаю, что при подобном изменении руководства влиятельность СПЧ как раз может повыситься,— иронизирует господин Орлов.— И как раз могут начать прислушиваться к мнению руководителя, вот только мнение будет о необходимости ужесточать и усиливать давление на независимое гражданское общество. Мнение будет о правильности расширения политических репрессий, которые сейчас у нас идут в России. В этом смысле СПЧ свое влияние, может быть, усилит».

Исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева сказала “Ъ”, что ей «сложно представить, как будет работать СПЧ под руководством Валерия Фадеева, если это произойдет». «По моим ощущениям, он несколько далекий от правозащиты человек. Мне кажется, что в этом случае из СПЧ получится имитационный орган»,— сказала она. Она напомнила, что на этой неделе у правозащитников возникли серьезные претензии к новым составам Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), формированием которых занималась в том числе и Общественная палата РФ. «Очередной набор ОНК показал абсолютную непрозрачность работы Общественной палаты. Этот важный вопрос решился за закрытыми дверями и решился не в лучшую сторону»,— сказала она. «Но в то же время, надо смотреть, как будет работать человек,— отметила госпожа Астраханцева.— Важно, чтобы совет оставался работоспособным. Здесь будет многое зависеть от нового руководителя, от того, как он сумеет сохранить те комиссии и группы, которые там сейчас работают и многие из которых работают эффективно. Многое зависит и от членов СПЧ».

Руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев напомнил, что критика звучала и при назначении на пост уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, «но она оказалась на месте». «Я ее могу только похвалить, у нас нормальные рабочие отношения. Может быть, эти слова ей повредят, но мы продолжаем с ней взаимодействовать по решению очень многих острых вопросов в стране, и она действует довольно эффективно, но, конечно, в рамках своих ограниченных возможностей»,— сказал господин Пономарев. Тем не менее, он считает, что для Валерия Фадеева все же «естественно находиться в Общественной палате», которую правозащитник назвал «кремлевской структурой». Он опасается, что СПЧ при Валерии Фадееве может трансформироваться в «квази-правозащитную организацию, которая будет похожа на профсоюзы в советское время — когда профсоюзы не защищали реальные рабочих, а просто распределяли путевки». Действующий состав СПЧ Лев Пономарев назвал очень эффективным: «не на страх, а на совесть занимаются правами человека и делают перед президентом абсолютно правдивые доклады, не скрывая никаких проблем». «Хотя выхлоп бывает очень слабым: президент дает поручения, которые потом, в принципе, не исполняются»,— признал Лев Пономарев.

Член СПЧ, бывший член ЦИК Игорь Борисов сказал “Ъ”, что в Совете пока не обсуждалась возможная отставка Михаила Федотова. Говоря же о кандидатуре Валерия Фадеева, он отметил, что возглавляемая им Общественная палата РФ сегодня работает достаточно эффективно и можно отметить «позитивные моменты в ее взаимодействии с государственной властью»: «В Общественной палате сильный сегмент государственности. Но именно государство должно обеспечить и сформировать гражданское общество в России».

В момент сдачи материала источник “Ъ” в СПЧ сообщил, что члены Совета готовятся передать президенту Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой оставить должность за Михаилом Федотовым. «Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе»,— говорится в письме. К полуночи под обращением подписались 30 членов Совета из 50.

Источники “Ъ” в Общественной палате говорят, что после перехода Валерий Фадеева в СПЧ его функции в ОП РФ временно будет исполнять первый заместитель, герой России Вячеслав Бочаров. Новый секретарь ОП РФ может быть избран на пленарном заседании — ближайшее намечено на начало декабря.

Валерия Мишина, Александр Черных, Ангелина Галанина, Владимир Хейфец