Частники освоились на рынке

Частные инвесторы постепенно завоевывают российский фондовый рынок. Число уникальных клиентов на Московской бирже превысило 3 млн человек, а остатки на их счетах превышают 1 трлн руб. Этому способствуют привлекательные условия инвестирования и упрощенная идентификация. Значительная часть инвесторов ведет себя довольно консервативно, отдавая предпочтение долговым бумагам. Поэтому участники рынка не ждут повторения событий 2008 года.

Виртуальная реальность

15–20 лет назад российские власти рассматривали присутствие частных инвесторов прежде всего через призму коллективных инвестиций. Это направление получило развитое законодательство и инфраструктуру. Попытка пойти дальше в привлечении частного инвестора непосредственно на рынок — проведение так называемых народных IPO — оказалась не очень продуктивной. Да и время для таких экспериментов было выбрано не самое удачное. Восстановление фондовых рынков после кризиса 2008 года оказалось весьма быстрым, но интерес к инвестициям со стороны российских физических лиц оставался слабым — в посткризисные годы на бирже открывалось лишь 30–70 тыс. уникальных счетов в год, что в два-четыре раза ниже показателей 2007–2008 годов.

Кардинальные изменения на российском рынке произошли в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и последовавших за этим секторальных санкций. Многие зарубежные инвесторы покинули рынок, и государство обратило внимание на внутренних инвесторов. Были внедрены индивидуальные инвестиционные счета, имеющие налоговые льготы, проведено выравнивание системы налогообложения по облигациям и депозитам. Не сразу, но меры возымели эффект: в 2017 году частные инвесторы открыли на бирже свыше 200 тыс. счетов, а уже в 2018 году — более 600 тыс. счетов. В 2019 году темпы роста ускорились. За первые девять месяцев количество уникальных клиентов на бирже выросло почти на 60% и превысило 3 млн человек.

Впрочем, направление бизнеса могло так и остаться не очень востребованным, если бы в 2015 году не были внесены поправки в законодательство, позволившие упростить идентификацию клиентов. В итоге профучастники получили возможность использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это резко сократило время обслуживания клиента. «Пять лет назад брокерская деятельность ничего общего с широкой розницей не имела: один процесс заполнения документов занимал не меньше часа. Развитие цифровых каналов привлечения и обслуживания, появление мобильных приложений дали возможность стать клиентом брокера за пять минут»,— отмечал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

По оценкам управляющего директора Московской биржи по фондовому рынку Анны Кузнецовой, сегодня открытие счета реально занимает три-пять минут — лучший бенчмарк на всем мировом биржевом пространстве. Стремительное развитие брокерского бизнеса привлекло внимание новых участников. Самым ярким примером стало появление данного направления в банке «Тинькофф», который за дебютный 2018 год привел на рынок 285 тыс. новых клиентов.

Согласно опросу “Ъ” среди брокеров, на которых приходится около 90% всех счетов физических лиц, у большей части компаний до 90% клиентов открывают счета удаленно. Максимальный уровень — у компаний, входящих в одну группу с банком. «За последние полтора года произошла цифровая трансформация. Появление мобильных приложений сделало рынок инвестиций массовым»,— отмечает Владимир Потапов.

У менее крупных брокеров степень виртуализации меньше. «Около 1 тыс. клиентов ежемесячно открывают счета через удаленную идентификацию, большая же часть приходят в офлайне»,— говорит гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. По словам заместителя гендиректора по развитию ИК «Велес Капитал» Анатолия Лукашова, офис также предпочитают клиенты с «существенными активами» и люди старшего возраста, которые до сих пор остаются доминирующими потребителями брокерских услуг. «Для многих важно лично познакомиться с менеджером, оценить уровень его квалификации, обсудить инвестиционные идеи и т. п.»,— отмечает глава управления клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов. Но затем и эти клиенты переходят в режим онлайн.

Консерватизм у них в крови

Вне зависимости от канала, по которому клиент пришел к брокеру, на первом этапе проводится его риск-профилирование. «Для доверительного управления это требование закона, для брокера — стандарт НАУФОР. Цель — подобрать продукт или сервис, который соответствует желаемому соотношению риск/доходность конкретного инвестора»,— отмечает господин Леснов. Кроме того, в рамках защиты частного инвестора ЦБ вместе с профессиональным сообществом готовит законодательные нововведения, которые определят правила поведения брокеров в отношении граждан, недавно пришедших на финансовый рынок. «Работа направлена на формирование у инвестора правильных ожиданий относительно возможностей финансового рынка и осознанного выбора тех или иных инструментов в соответствии с целями, которые сам частный инвестор ставит перед собой»,— поясняют в ЦБ.

С учетом того, что большая часть новых клиентов — вчерашние вкладчики, основным спросом у них пользуются продукты, схожие по характеристикам с депозитами,— облигации. Это хорошо иллюстрируется данными опроса, по которым за последний год доля облигаций в портфелях выросла с 27% до 33%. «Люди, которые перекладывают часть средств с депозитов, более консервативны в плане принятия риска. Поэтому и начинают с облигаций»,— поясняет глава управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.

Вместе с тем самая большая часть средств по-прежнему инвестирована в акции. По оценке “Ъ”, на них приходится около 40% суммарного портфеля. «Многие люди приходят на рынок за доходностью существенно выше, чем в классических депозитах, и, видимо, понятие "существенно" для них ассоциируется с доходностью в акциях и структурных продуктах»,— отмечает заместитель гендиректора по электронной торговле «Открытие Брокер» Александр Дубров. Некоторые брокеры отмечают высокий интерес клиентов к иностранным ценным бумагам, торгуемым в России. «Очень большое количество клиентов у нас начинают с иностранных ценных бумаг, обычно это более состоятельные инвесторы, у которых нет существенного аппетита к российским историям»,— рассказал Тимур Турлов.

При этом действительно активных инвесторов на рынке не так уж много. По данным Московской биржи, число счетов, пользователи которых совершают минимум одну сделку в месяц, в сентябре 2019 года составляло 260 тыс., или 8% от общего числа. Это соотношение почти вдвое ниже значений докризисного 2007 года. Однако, по мнению участников рынка, более важно число ненулевых счетов. По оценке “Ъ”, общее число таких счетов у брокеров (без учета Сбербанка) выросло за последние 12 месяцев на 84%, до 684 тыс. (больше половины открытых у таких компаний счетов). Невысокое число активных счетов — «однозначно позитивная динамика, которая говорит о большей роли долгосрочного подхода в инвестировании», считает начальник отдела развития электронной дистрибуции Сбербанка Константин Шульга. «Большинство клиентов ориентируются на долгосрочные инвестиции, вкладывая средства в ценные бумаги. Они формируют портфель и затем могут долго не совершать операций по счету»,— подчеркивает Владимир Потапов.

В опрошенных “Ъ” компаниях не ставят перед собой цель дальнейшего «расторговывания» клиентов. «Чем дольше клиент остается с нами и чем больше он зарабатывает, тем больше и дольше зарабатываем мы. В целом доля в 10–15% ежемесячно активных клиентов от количества зарегистрированных вполне нормальная»,— отмечает Александр Дубров. Уже давно брокерские компании зарабатывают не только на брокерской комиссии, но и на оказании сопутствующих услуг: предоставлении программного обеспечения, консультировании, агентских услугах, причем последнее направление демонстрирует в последние кварталы наиболее высокий темп роста. «За последние годы изменился подход к привлечению клиентов, все больший упор делается на удобство и разнообразие предоставляемых продуктов, существенное внимание уделяется качеству клиентских сервисов и доступного инструментария»,— отмечает Анатолий Лукашов.

Активное вовлечение широкой розницы привело к размытию среднего счета. По оценкам “Ъ”, основанным на данных шести брокеров, предоставивших более подробные данные, средний счет по итогам сентября составлял 1,6 млн руб. против 2 млн руб. годом ранее. Вместе с тем объем активов на счетах вырос за год с 0,76 млрд до 1,1 трлн руб. Таким образом, физлица начинают играть существенную роль во многих сегментах российского фондового рынка. По оценкам Анны Кузнецовой, доля розничных инвесторов на вторичных торгах акциями составляет 34%, на срочном рынке — 45%. «Розничный инвестор за последние пять лет появился на рынке облигаций, где уже составляет значимую часть: на вторичном рынке — 7%, на первичном — доля доходит до 12%»,— отмечала в рамках публикации стратегии развития биржи до 2024 года госпожа Кузнецова.

Ставка на инвестиции

В ближайшие годы участники рынка ожидают дальнейшего усиления роли частных инвесторов на бирже. Этому будут способствовать в том числе и шаги ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis в Сочи заявила о том, что текущая ситуация с инфляцией позволит регулятору быстрее смягчать денежно-кредитную политику, чем он предполагал раньше.

Это было расценено участниками как сигнал к тому, что уже в первом квартале 2020 года ставка может опуститься до 6,5%. «Продолжение периода низких ставок по депозитам будет стимулировать розничных клиентов искать альтернативу классическим банковским продуктам»,— отмечает Константин Шульга.

По расчетам участников рынка, в ближайшие годы проникновение финансовых инструментов в портфели частников может увеличиться в несколько раз и приблизиться к уровням китайского рынка. «В ближайшие несколько лет на рынке будет 10–12 млн клиентов. После этого рост замедлится, так как произойдет насыщение: экономически активное население, имеющее возможность копить, удовлетворит свои потребности»,— считает Игорь Пимонов. По оценке директора по разработке новых продуктов Тинькофф-банка Александра Емешева, рынок будет расти на 30% в год по активам. Столь активная популяризация фондового рынка повысит его устойчивость, в том числе снизив зависимость от поведения международных инвесторов. «Физлица в большинстве — инвесторы, а не трейдеры, а потому должна сгладиться волатильность при активном выходе из рынка крупных игроков, в том числе иностранных»,— считает Александр Дубров.

Несмотря на то что текущий ажиотаж физлиц на рынке похож на 2006–2007 годы, повторения кризиса 2008 года брокеры не ждут, даже если реализуется риск рецессии мировой экономики. «В сравнении с 2008 годом качественно изменился подход к инвестированию, и высокая доходность нередко имеет не первостепенное значение»,— отмечает Анатолий Лукашов. По словам Анны Кузнецовой, до 2014–2015 годов операции розничных инвесторов носили в основном маржинальный характер и они совершали довольно много сделок. Нынешние инвесторы демонстрируют другое поведение: реже совершают торговые операции и реже используют заемные средства.

В Банке России также не видят рисков «перегрева российского фондового рынка, в том числе вследствие роста числа частных инвесторов, являющихся клиентами брокеров». «Они не только более осторожны в количестве совершаемых операций, но их портфели более сбалансированные, содержат акции, облигации и даже хеджирующие элементы»,— отмечает госпожа Кузнецова. В 2008 году почти все инвестиции шли на рынок акций, который в результате обвала пострадал сильнее всего. «Любой инвестор, который видит, как теряет деньги, всегда ведет себя примерно одинаково — продает»,— отмечает Дмитрий Леснов. Другое дело, добавляет он, что рост доли консервативной части портфелей делает эту реакцию «в среднем не столь острой».

Виталий Гайдаев, Полина Смородская