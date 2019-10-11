За школьницу вступилась толпа

В Саратове задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки. Им оказался ранее судимый за изнасилование 35-летний житель Саратова Михаил Туватин. Елизавета пропала без вести утром 9 октября, когда отправилась в школу. Ее поисками занимался отряд «Лиза Алерт». Тело ребенка обнаружили ночью с четверга на пятницу в гаражном массиве. Участники поиска, собравшиеся на месте убийства, где должен был пройти следственный эксперимент, требовали от полиции выдать им задержанного. Чтобы сдержать толпу, потребовалось участие ОМОНа. Депутаты Госдумы отреагировали на убийство, призвав вернуть смертную казнь.

Сегодня ночью в Кировском районе Саратова в гаражном массиве неподалеку от улицы Высокой было обнаружено тело девятилетней Елизаветы, которую больше суток искали тысячи жителей города.

Ученица 3-го класса вышла из дома в школу 9 октября примерно в 7:30 утра, но на занятия не пришла. Родители обратились в полицию. К поиску ребенка подключились саратовские активисты отряда «Лиза Алерт».

Розыскные мероприятия продолжались всю ночь с 9 на 10 октября и весь следующий день. По данным поисково-спасательного отряда, в них приняли участие около 2 тыс. человек.

Штабы поискового отряда находились возле старого закрытого аэропорта Саратов-Центральный и в школе №73, в которой училась девочка.

Следственным отделом по Кировскому району Саратова регионального СУ СКР было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения по пути следования ребенка. Кроме того, силовики опросили соседей, жильцов близлежащих домов, персонал учебного заведения, сверстников девочки.

Тело ребенка сотрудники полиции обнаружили ночью с 10 на 11 октября в гаражном массиве. Тогда же стало известно, что по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за изнасилование 35-летний Михаил Туватин. Как сообщили в следственном управлении СКР, на него вышли, когда отрабатывали возможную причастность к преступлению ранее судимых граждан.

Михаил Туватин Фото: vk.com/Михаил Туватин

Задержанный признался в преступлении. Убийство он объяснил тем, что несколько месяцев назад завладел заброшенным гаражом, а 9 октября проходившая мимо девочка спросила, его ли это гараж. «Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем»,— сообщили в СКР.

Ночью подозреваемого привезли на место происшествия, чтобы провести следственный эксперимент, однако там уже собрались несколько сотен участников поисковой операции.

Люди заблокировали полицейский автомобиль, раскачивали его, кричали и требовали, чтобы полиция выдала им подозреваемого. Только при помощи прибывшего на место отряда ОМОНа удалось разблокировать машину, которая направилась в отдел полиции №3 (Кировского района) Саратова.

Около сотни человек также переместились к зданию отдела полиции. На какое-то время оказалась перекрыта улица Московская, однако люди сами освободили ее часть для движения транспорта. К возмущенным горожанам вышел начальник УМВД РФ по Саратову Андрей Чепурной. Он попросил людей сохранять спокойствие и отправляться по домам. Через некоторое время люди разошлись. Никто из участников схода задержан не был.

В Следственном комитете России сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства, чтобы те оказали практическую помощь в расследовании обстоятельств убийства девочки.

«Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СКР на контроль в центральном аппарате. Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

ГУ МВД по Саратовской области ночные события не комментирует.

На убийство Елизаветы отреагировали депутаты Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков («Единая Россия») и Ольга Алимова (КПРФ), призвав к отмене моратория на смертную казнь.

Госпожа Алимова написала на своей странице в Instagram, что «пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села». «Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома»,— написала она. Также к возвращению смертной казни призвала в соцсетях уполномоченная по правам ребенка региона Татьяна Загородняя. Депутат Госдумы Николай Панков обратился к правоохранительным органам «по максимальной строгости закона покарать убийцу».

Сергей Петунин, Саратов