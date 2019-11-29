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38 автомобилей на сумму более 80 млн рублей закупили власти Нижегородской области Эксперты обсуждают, для чего будут использоваться машины премиального бренда.
Более 19 тысяч нижегородцев признаны потенциальными банкротами По сравнению с прошлым годом их стало больше почти на семь процентов.
Мокрый снег и гололед прогнозируют в Нижегородской области с первых дней декабря Возрастает вероятность ДТП и травматизма.
Директора нижегородских школ заявили, что чиновники заваливают их ненужными бумагами С соответствующим обращением выступил в гордуме депутат и директор школы Игорь Богданов.
Детская хирургия больницы №40 пока не будет закрыта Вопрос предстоит обсудить на заседании комитета по социальным вопросам Заксобрания.
Новинки будут присоединены к Нижнему Новгороду Депутаты Заксобрания проголосовали за это решение сразу в двух чтениях.