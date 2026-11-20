Путин: Россия никогда никого «не прибирала к рукам»
Путин назвал российскую цивилизацию одной из великих
Президент России Владимир Путин сказал, что российская цивилизация «никогда никого не прибирала к рукам», и давала возможность развиваться как русскому народу, так и другим этносам в составе государства. Он назвал это ее отличительной особенностью.
«Она... создавала условия для развития других народов и других этносов, которые входили в состав Российской империи, в состав семьи российского государства. Всем давала развиваться, обеспечивала их суверенное духовное развитие, их религию, традиции и языки»,— сказал президент в интервью режиссеру Эмиру Кустурице (цитата по ТАСС).
Президент назвал Россию одной из великих цивилизаций. «Да, мы говорим о русской цивилизации, но и по справедливости, я думаю, мы ставим так вопрос. Здесь нет какого-то самолюбования, зазнайства, боже упаси»,— сказал он.