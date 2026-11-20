Китайская предпринимательница Элис Хуанг, попавшая под подозрения американских спецслужб в шпионаже, связана с военно-промышленным комплексом Китая. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на корпоративные документы структур. После раскрытия любовной связи с предпринимательницей покинул все свои посты сооснователь и бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг (они однофамильцы).