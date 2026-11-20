NYT узнала о связях любовницы бывшего главы Nvidia Элис Хуанг с ВПК Китая
Китайская предпринимательница Элис Хуанг, попавшая под подозрения американских спецслужб в шпионаже, связана с военно-промышленным комплексом Китая. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на корпоративные документы структур. После раскрытия любовной связи с предпринимательницей покинул все свои посты сооснователь и бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг (они однофамильцы).
По данным газеты, Элис Хуанг, ее супруг Кан Вэй и сестра Юй Хуанг связаны с сетью компаний, которая объединяет официальных партнеров Nvidia, имеющих право закупать чипы компании, и другие проекты, связанные с оборонными структурами Китая.
Согласно документам, Кан Вэй через инвестиционную фирму Hexi Capital и китайскую компанию Century Longteng выстраивал инфраструктуру дата-центров при поддержке госструктур. Параллельно с этим Элис Хуанг руководила сингапурской компанией Megaspeed, через которую, по подозрениям американских спецслужб, осуществлялся обход экспортных ограничений США на поставки чипов Nvidia в Китай.
Связанная с Megaspeed компания Century Litong поставляла серверы с чипами Nvidia в дата-центр в Шанхае по договору лизинга совместно со структурой AVIC (Aviation Industry Corporation of China) — авиастроительного и оборонного конгломерата Китая. Среди других клиентов Century Litong также значится подразделение CETC (China Electronics Technology Group) — государственной военно-электронной корпорации, внесенной в черный список США за работу на армию КНР.
Другим партнером выступает Hangjin Technology, чьи дочерние структуры производят чипы для китайских военных, пишет газета. Century Litong заявила, что не сотрудничает с госпожой Хуанг, однако The New York Times подчеркивает, что компания была основана в 2023 году фирмой Century Longteng — оператором центров обработки данных, 27% акций которого на тот момент принадлежали сестре Элис Хуанг.
Американская разведка считает, что Элис Хуанг — китайская шпионка, а ее роман с Дженсеном Хуангом мог быть «медовой ловушкой», чтобы заполучить технологии Nvidia. 12 ноября господин Хуанг покинул все посты в Nvidia, признав романтическую связь с Элис.