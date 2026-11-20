Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард после обстрелов сообщала, что при взрыве у посольства никто из дипломатов и других сотрудников представительства не пострадал, но удары «затронули австрийских и нидерландских партнеров». Она возложила ответственность за произошедшее на Москву и призвала российские власти соблюдать международное гуманитарное право. «Швеция остается непоколебимой в своем плане из двух пунктов: усиление поддержки Украины и усиление давления на Россию»,— написала в соцсети X госпожа Стенергард.