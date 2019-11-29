Как увидеть производство изнутри?

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказыват об акции «Открой#Моспром», в рамках которой все желающие могут попасть на экскурсии на столичные предприятия.

Посмотреть, как изготавливается мороженое или авиационные двигатели? Приобщиться к производству косметики или интегральных микросхем? А, может, просто провести ночь на заводе? Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики объявил о старте акции «Открой#Моспром», в рамках которой москвичам предлагается посетить предприятия, расположенные в городе.

Бесплатно, но по предварительной регистрации, можно оказаться в цехах Coca-Cola, разработчика авиационных систем НПО «Наука», производителя космической техники – корпорации «ВНИИЭМ» или музее авиакомплекса имени Ильюшина, где выпускают легендарные «ИЛы».

Рады будут всем, но особенно — столичной молодежи, говорит руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров: «Хотели сделать формат, который бы позволил жителям приходить на московские заводы и смотреть, как они работают. Сегодня это полуторачасовые экскурсии. Мы намеренно делаем небольшие группы людей, чтобы было комфортно смотреть, изучать, задавать вопросы. Особое внимание, конечно, мы уделяем студентам профильных вузов, ведь промышленность сегодня — это современные модернизированные производства, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где остро требуются молодые кадры».

В Москве подобные мероприятия довольно популярны. По заверениям столичных властей, в предыдущих этапах акции приняли участие более 5 тыс. человек.

Но зачем бизнесу посторонние в цехах?

Это хороший способ повысить доверие к бренду, отмечает директор по производству московской фабрики мороженого «Баскин Роббинс» Алексей Минаев: «Для нас большая радость, когда люди могут прийти с семьями и увидеть, как делается вкусный продукт. Когда маленькие гости своими руками создают шедевры — десерты из мороженого, декорируют торты по собственному дизайну. В итоге повышается лояльность к бренду - покупатели с удовольствием приходят в наши кафе и приобретают продукцию в торговых сетях».

В западных странах подобные акции тоже в моде: их регулярно проводят, например, автоконцерны, производители пива или фармкомпании. Там научились неплохо монетизировать «дни открытых дверей» — после них растет упоминаемость бренда в соцсетях и повышается интерес к продукту.

Ждет ли столичный бизнес подобной конверсии?

Основатель группы «Дымов» Вадим Дымов – новичок акции «Открой#Моспром» — говорит, что выгоды не ищет: «Я даже об этом не думал, что вы, зачем? Я просто являюсь частью промышленности Москвы. Передовые москвичи могут прийти, мы им рассказываем и показываем, из чего состоит промышленное предприятие, как строится день, что люди делают, как зарабатывают. Это повод даже друг с другом пообщаться, вот я вам так скажу. Дегустацию устраиваем обязательно. Более того, некоторые сосиски сами делают».

Акция «Открой#Моспром» с мастер-классами и дегустацией продлится до 30 ноября. В пятницу ближе к полуночи можно будет даже прогуляться в темноте по цехам завода «Очаково». Кажется, неплохая альтернатива вечеру перед телевизором.