Каков объем накопленных иностранных инвестиций в Москву?

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, почему предприниматели продолжают считать Москву удобным местом для ведения бизнеса.

Москва за время карантина не потеряла ни одного инвестпроекта. Только за первый квартал этого года вложения в основной капитал в столице составили почти 0,5 трлн руб. Предприниматели продолжают считать Москву привлекательным и удобным местом для ведения бизнеса, уверен глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров: «Мы можем констатировать, что у нас ни один инвестиционный проект сегодня не заморожен. Где-то есть подвижки месяц-два, но мы будем пытаться их нагнать. За последние 10 лет мы реконструировали совместно с инвесторами, которые занимаются обработкой, более 0,5 млн кв. м промышленных объектов. И мы понимаем, что эти инвестиции, они с большим возвратным плечом. И это и является, наверное, показателем того, что Москве доверяют».

Конечно, нельзя сказать, что бизнес в столице без особых проблем пережил пандемию. Как показал опрос Ассоциации европейского бизнеса, даже у крупных иностранных компаний легкой прогулки не получилось: 90% респондентов столкнулись с неплатежами клиентов по счетам, трудностями с поставками и усложнением логистики. Так что инвесторы, не сокращая объемы вложений, вынуждены смещать акценты, рассказал “Ъ FM” гендиректор Ассоциации Тадзио Шиллинг, но Москва по-прежнему остается в приоритете: «Пандемия вынуждает инвесторов менять свои портфели, переключаться на более актуальные секторы: здравоохранение, биотехнологии, продуктовый ритейл или высокие технологии.

В целом, иностранные компании, работающие в России, не отказываются от инвестиций в российские проекты, а, наоборот, стараются сохранить лояльность к российскому рынку. Многие даже во время кризиса успешно реализуют начатые инвестиционные проекты.





Москва будет по-прежнему в лидерах инвестиционно привлекательных регионов. И многие европейские компании будут и дальше организовывать свой российский бизнес именно через столицу».

В чем же стратегия бизнеса, который не отказывается от инвестиций в самое тяжелое время? Гендиректор Renault Россия Ян Птачек делится своим рецептом — не отказываться от планов, какими бы неосуществимыми они ни казались: «В апреле рынок упал более чем на 72%, по сравнением с тем же периодом прошлого года. В мае — на 50%. Несмотря на текущую ситуацию и сложности, мы не приостановили работу над новыми проектами. Для нас главное событие года — это вывод на рынок нового Renault Kaptur. Вопреки всем обстоятельствам, мы смогли обеспечить старт производства новой модели строго по запланированному графику».

Москва готова поддержать самые амбициозные планы компаний, направленные на развитие.

Столичные льготы для бизнеса даже в кризис не сокращены ни на рубль, напоминает глава департамента инвестполитики Александр Прохоров: «Долгосрочные меры поддержки, мы их не секвестируем, они у нас работают. И мы разрабатываем новый и новый инструментарий, которым можно пользоваться».

По данным столичных властей, общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву превысил уже $0,25 трлн. И если уж коронакризис не испугал международный бизнес, стоит ждать существенного увеличения этой цифры в ближайшие годы.

Григорий Колганов