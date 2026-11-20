Трамп пригрозил компаниям с ЦОДами за рубежом огромным налогом
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «огромный налог» для американских компаний, которые будут строить дата-центры за рубежом. По его словам, размещение вычислительной инфраструктуры в других странах позволит Китаю «забрать все», как это уже произошло с производством микрочипов.
«Я еще даже не говорил об этом своим людям. Но я говорю им сейчас, когда они здесь, многие из них здесь. Мы не позволим компаниям строить центры обработки данных в других странах. Они допустили это с чипами и всем остальным. И это было очень разрушительно для нашей страны. Именно тогда мы начали отставать», — заявил президент на пресс-конференции в Белом доме.
16 ноября Министерство торговли США ввело временные ограничения на удаленный доступ к американским чипам и серверам через зарубежные дата-центры. По данным Bloomberg, это решение приняли на фоне скандала вокруг корпорации Nvidia и отставки ее гендиректора Дженсена Хуанга. Новая мера позволит Вашингтону отслеживать использование своих технологий в интересах КНР.