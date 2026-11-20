«Я еще даже не говорил об этом своим людям. Но я говорю им сейчас, когда они здесь, многие из них здесь. Мы не позволим компаниям строить центры обработки данных в других странах. Они допустили это с чипами и всем остальным. И это было очень разрушительно для нашей страны. Именно тогда мы начали отставать», — заявил президент на пресс-конференции в Белом доме.