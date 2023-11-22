Как цифровая трансформация помогает бизнесу?

Согласно результатам исследования Strategy Partners, 89% компаний видят потенциал в цифровой трансформации, и только 32% действительно проводят ее. В том же опросе около трети респондентов полностью отказались от идеи внедрять у себя цифровые бизнес-модели. И, по подсчетам аналитиков, выручка у них почти вдвое ниже, чем у тех, кто все-таки пошел по пути диджитализации. Почему так происходит? Об этом обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов побеседовал с управляющим директором департамента развития корпоративного бизнеса «Сбера» Дмитрием Трофимовым и гендиректором платформы GrainChain Денисом Левиным.

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Григорий Колганов: Денис, расскажите о платформе. Что она представляет собой сейчас и как изменилась за последние два года?

Денис Левин: Это В2В-экосистема для торговых логистических операций на рынке зерна и масличных культур. Мы ставим перед собой целью повысить скорость и удобство совершения сделок, а также уровень доверия и взаимодействия между участниками рынка. Сервис позволяет искать подходящие товары, партнеров по заданным параметрам с учетом логистического плеча, а также проверять благонадежность контрагентов, осуществлять мониторинг спроса и предложения продукции и услуг в онлайн-режиме. Но еще пару лет назад мы по большому счету находились где-то на этапе формирования, как некая доска объявлений.

Г.К.: А когда вы поняли, что надо меняться и меняться кардинально?

Д.Л.: Мы в принципе изначально задумывались как цифровая бизнес-модель платформенной экономики. Но, безусловно, чтобы до этого статуса и этой точки дойти, нам пришлось пройти определенный путь. Мы понимаем, что рынок зерна и масличных достаточно фрагментирован и, как нам кажется, не обладает безусловной степенью доверия между участниками. Сделки заключаются в первую очередь между осведомленными друг о друге партнерами. Поиск третьих партнеров с использованием холодных звонков очень низко конверсионный. Также на текущий момент отсутствует единое решение, позволяющее формировать логистическую цепочку поставок, которая включала бы не только поставщика и покупателя, но и перевозчика товара непосредственно.

Г.К.: Дмитрий, у меня к вам вопрос. Есть осознание, что существуют такие белые пятна в построении определенных коммуникаций между бизнесом, есть кризис доверия, вопрос распределенности: логистика отдельно, продукт отдельно, переговоры отдельно, оплата отдельно. Весь этот пул проблем, наверное, характерен не только для торговли зерном?

Дмитрий Трофимов: В любой сфере, где проводятся сделки, возникают подобные вопросы. Технологии распределенных финансов, в частности, блокчейн, призваны эти проблемы решить. Если вы заключаете множество сделок, например, сотни в день, то важно, чтобы сделка была более сжатой, понятной. Как раз сервис блокчейна эту проблему решает. Вы просто в смарт-контрактах принимаете критические условия, а технология гарантирует безопасность этой сделки. Вы можете в одном контракте собрать, по сути, все параметры сделки — и сам актив, который вы покупаете или продаете, и логистику, и страхование, и многое другое.

«Сбер» заинтересован в развитии технологий распределенных финансов, у нас есть платформа цифровых финансовых активов, сервис смарт-контрактов. И с компанией GrainChain мы как раз пилотировали сервис смарт-контрактов. Он может в принципе может в любое цифровое решение встраиваться через API.

Г.К.: Денис, как вы оцениваете результаты этого этапа вашей цифровой трансформации?

Д.Л.: Наверное, полноценно их оценить мы сможет чуть позже, потому что сейчас сервис активно тестируется в промышленной эксплуатации, в том числе у нас. Но на текущий момент у нас порядка 2,5 тыс. пользователей, объем зерна в натуральном выражении, который торговался на площадке за все время ее существования, перешагнул цифру в 200 млн тонн, а объем зерна в ценовом выражении перешагнул цифру в несколько триллионов рублей.

Г.К.: Дмитрий, а сейчас «Сбер» принимает какое-то участие в работе платформы? Или вы ее внедрили и все — ваша миссия закончена?

Д.Т.: Мы внедрили ее и поддерживаем сервисы, но вообще задача цифровой трансформации как сервиса от «Сбера» — это рост бизнеса клиентов. Во-первых, нам и сами сервисы в плане функциональности нужно развивать. Во-вторых, платформа будет расти, требования к функциональности со стороны клиентов будут расти, и я надеюсь, что мы найдем точки соприкосновения и взаимного развития и что этих сервисов будет становиться все больше и больше.

Г.К.: На ваш взгляд, каков в целом дальнейший потенциал подобных проектов?

Д.Т.: Рынок цифровой трансформации в мире и в нашей стране растет каждый год. Вопрос в зрелости компании, в зрелости менеджеров в этих компаниях, которые четко осознают, что они хотят реализовать в цифровой трансформации и что хотят получить. Поэтому, когда мы говорим о цифровой трансформации, мы говорим прежде всего о понимании, зачем это моему бизнесу, о стратегии, о том, как должны поменяться и трансформироваться процессы, и готовы ли они к цифровым решениям. И только четвертым шагом будет цифровое решение, а пятым — внедрение его во все функции компании, чтобы это все работало и приносило планируемый результат.