Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов разбирается, как в Москве функционирует особая экономическая зона и какую выгоду она приносит городу и бизнесу.

Москва заработала на особой экономической зоне более 3 млрд рублей — такую сумму с начала года, по данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, перечислили в городской бюджет в виде налогов почти 150 компаний, располагающихся в технополисе «Москва» на четырех площадках в Зеленограде и одной в Печатниках — на месте завода АЗЛК.

Один из резидентов этой территории – компания «Экопласт». Ее гендиректор Максим Лобанов рассказывает, что попасть сюда было непросто: «Должно быть или инновационное производство, или производство новое. Мы проходили полгода — были на всех комиссиях, доказали свою технологию по переработке пластика. Нужно было показать, что это технологии, которые не используются еще в России. Мы защищались не только в технополисе, но и в департаменте промышленной политики города Москвы».

Зачем вообще бизнесу заходить в такие экономические зоны?

Московские власти в рекламных проспектах сулят всевозможные преференции, обещают даже снизить налоговую нагрузку до 47%.

Но дело не только в льготах. Гендиректор «Нанотехнологического центра композитов» Алексей Раннев вообще с трудом представляет, как его компания работала бы вне особой экономической зоны: «Мы — компания, которая активно экспортирует свою продукцию. Для нас очень важен специальный таможенный режим. Мы можем не платить пошлины при экспортных поставках — это делает нашу продукцию более конкурентоспособной. Мы имеем определенные преференции по зарплатным налогам, сэкономленные деньги можем пускать на развитие и на дальнейшие разработки. У нас многие технологические процессы требовательны к влажности, к температуре. Нужно, чтобы не было никаких сбоев с электричеством, было стабильно сухо, тепло».

Нужна ли Москве особая экономическая зона?

На поддержку ее резидентов столица в этом году потратила почти 1 млрд, то есть чистый доход от специальной территории едва превышает 2 млрд — не так уж много с учетом общих налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,5 трлн.

Но это только начало, поясняет руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров: «Создать особую территорию, где компания может подключиться к современной инфраструктуре либо построить производство полностью под себя, можно именно в особой экономической зоне, и это действительно пользуется спросом. Результат хороший, но мы понимаем, что есть к чему стремиться. Мы ожидаем существенного, если не сказать кратного, роста показателей в горизонте нескольких лет — трехкратного увеличения как по рабочим местам, так и по выручке».

За этот год резидентами особой экономической зоны столицы стали 19 компаний, которые планируют инвестировать 14 млрд рублей и создать 1,5 тыс. рабочих мест. А московские власти обещают бизнесу еще более комфортные условия и новые локации.