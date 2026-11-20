Вероятность заключения соглашения господин Трамп оценил как высокую. По его словам, США успешно ведут переговоры с обеими сторонами. Украинскую тему затрагивали и на переговорах в Шэньчжэне 19 ноября: сначала Трамп встретился с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, затем к лидерам России и США присоединился глава Китая. Такой трехсторонний формат использовался впервые.