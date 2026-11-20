Трамп заявил о неготовности обсуждать гарантии Киеву до конца конфликта
Президент США Дональд Трамп не готов переходить к обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины, пока конфликт не завершен.
В разговоре с журналистами он объяснил последовательность действий: «Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить соглашение».
Вероятность заключения соглашения господин Трамп оценил как высокую. По его словам, США успешно ведут переговоры с обеими сторонами. Украинскую тему затрагивали и на переговорах в Шэньчжэне 19 ноября: сначала Трамп встретился с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, затем к лидерам России и США присоединился глава Китая. Такой трехсторонний формат использовался впервые.
Владимир Путин после переговоров сообщил на пресс-конференции, что Москва направила европейцам приглашение приехать в российскую столицу, использовав дипломатические каналы. Российский президент заявил, что готов обсуждать гарантии безопасности как для Украины, так и для России, увязывая их с общеевропейской безопасностью.