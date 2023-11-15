Как российский ритейл находит IT-решения?

Под угрозой отключения от иностранных программных и аппаратных решений российскому ритейлу приходится быстро перестраивать весь IT-ландшафт. Как с этим справляется сфера розничной торговли, какие задачи приходится решать? И каковы перспективы импортозамещения в ней? На эти вопросы обозревателю “Ъ FM” Григорию Колганову ответили управляющий директор дирекции трансформации ключевых клиентов «Сбера» Андрей Дмитриев и вице-президент по информационным технологиям «Азбуки вкуса» Юлия Золотарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Григорий Колганов: Юлия, российский ритейл был и до сих пор остается передовиком по части внедрения IT-решений, возможно, не только в нашей стране, но и во всем мире.

Юлия Золотарева: Я соглашусь с вами, что во многом и многих мы сейчас опережаем. Наверное, потому, что покупатель очень искушенный, требовательный, а может быть, даже избалованный. В том числе благодаря e-com он больше не привязан физически к одному магазину, супермаркету, ему доступен почти весь рынок. А на этом рынке есть такие цифровые гиганты, как «Сбер» или «Яндекс». Все эти условия создают высокий уровень конкуренции, а это, в свою очередь, сильная сторона российского ритейла. Условно говоря, ты не можешь остановиться — необходимо применять технологии, чтобы удовлетворить известные потребности покупателя, вместе с этим искать применение технологиям, чтобы побаловать чем-то новым и создать уникальный пользовательский опыт.

Г.К.: Андрей, а что сейчас характерно для всего ритейла с точки зрения цифровой трансформации? С какими запросами к вам приходят представители сегмента?

Андрей Дмитриев: По нашим наблюдениям, ритейл продолжает возникший во времена COVID-19 тренд на цифровизацию и персонализацию канала взаимодействия с клиентами. При этом подходы, инструменты, которые используют наши коллеги, схожи с практиками банковской индустрии. Именно поэтому нам приходит достаточно много запросов, связанных с аналитическими сервисами, программами лояльности, беспилотными перевозками, роботизацией, а также опытом выстраивания IT-архитектуры под высоконагруженные системы. И все это, естественно, с фокусом на кибербезопасность и облачные сервисы, где «Сбер» достаточно силен.

Г.К.: Юлия, если говорить об импортозамещении, насколько остро эта проблема стоит? С какими сложностями вам пришлось столкнуться?

Ю.З.: «Азбука вкуса» вместе с коллегами из других торговых сетей входит в индустриальный центр компетенций по торговле, в рамках которого готовятся проекты по замещению наиболее критичных сейчас IT-решений. Часть проектов делается за счет собственных средств, часть — финансируется государством. Мы планируем двигаться с проектом по замещению CRM, лояльности, маркетинговой коммуникации, предиктивной аналитики, систем рекомендаций. Для нас это достаточно важное решение по большей части из-за инфраструктуры — поддержка оборудования со стороны Oracle сильно усложнилась.

Г.К.: Андрей, есть чем обнадежить коллег из сферы розничной торговли?

А.Д.: Определенно. «Сбер» активно продвигает для своих клиентов цифровую платформу Platform V, которая позволяет отказаться от ряда зарубежных решений в части разработки и предоставляет импортозамещенное ПО для разработчиков как некий супермаркет инструментов. Большинство наших прикладных решений, которые мы используем для себя и предлагаем рынку, создано как раз на базе данного технологического стека. Этими решениями и нашим практическим опытом мы готовы делиться с коллегами.

Г.К.: Я хотел бы коснуться темы инвестиций в RnD IT-проектов. Каков сейчас подход ритейлеров к этому?

Ю.З.: Нам сейчас не хочется называть это чисто IT-проектами. По сути, в каждом проекте так или иначе используются технологии. Многие ритейлеры имеют отдельный департамент или даже юрлицо, которое отвечает за пилоты, инновации. В «Азбуке вкуса» раньше IT-департамент был департаментом инноваций, но сейчас у нас другой подход. То есть на данный момент нет отдельного управления, которое отвечает за исследования и инновации.

Экспертиза, исследование точек роста и поиск решений, гипотез для развития находятся непосредственно в команде продукта или направления. IT может помочь в воплощении таких гипотез. Мы, например, пользуемся платформой «Сбера» для взаимодействия со стартапами, и недавно через нее получили приглашение поучаствовать в достаточно интересном проекте по логистике, ушли к коллегам обсуждать этот вопрос. Также мы присоединимся к пилоту с одним из участников акселератора Sber500, а именно Waste.Karma — цифровой помощник для раздельного сбора отходов. Это позволит нам поддерживать стратегию экологичного потребления.

Г.К.: Андрей, а как вы в целом видите дальнейшую трансформацию ритейла?

А.Д.: Представители крупнейшего ритейла сейчас стали для нас опорными партнерами для внедрения широкого перечня передовых технологий. Например, биометрии, искусственного интеллекта, машинного зрения и многих других технологий. И это связано не только с желанием коллег пилотировать передовые решения, но и оказывать прямой эффект как на рентабельность бизнеса, так и на улучшение клиентского опыта в целом. Именно поэтому по ряду направлений мы с коллегами очень плотно взаимодействуем, обмениваясь успешными технологическими достижениями. Я в целом убежден, что в ближайшем будущем цифровая зрелость ритейла будет и дальше опережать наших западных партнеров. Поэтому в этом смысле мы также представляем нашу страну как некую передовую технологическую вертикаль.