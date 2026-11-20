Grand Theft Auto VI собрала в первый день релиза $3,79 млрд и установила рекорд
Стартовые сборы Grand Theft Auto VI достигли $3,79 млрд в первый день после выхода видеоигры, сообщила пресс-служба издателя Rockstar Games. В компании назвали это новым рекордом для всей индустрии развлечений и крупнейшим релизом в истории.
Эта сумма почти в пять раз превышает розничные продажи, которые ее предшественница «Grand Theft Auto V» собрала за первые 24 часа в 2013 году. Она также превосходит общие кассовые сборы фильма «Мстители: Финал», который в прошлом месяце снова стал самым кассовым фильмом всех времен с результатом около $2,9 млрд в мировом прокате.
Вышедшая 19 ноября GTA VI стала одним из главных релизов года и самой дорогой видеоигрой в истории — ее бюджет составил $1 млрд. Сразу после релиза проект удостоился восторженных отзывов профильной прессы: на агрегаторе Metacritic игра набрала рекордные 99 баллов из 100 на основе 152 рецензий.