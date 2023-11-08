«Цифровая трансформация — это перестройка бизнеса»

По прогнозу аналитиков, в 2023 году объем мирового рынка цифровой трансформации составит $695 млрд, а к 2030 году достигнет отметки уже в $3,2 трлн, то есть бюджеты в этой сфере весьма приличные. Но что за всем этим стоит, не всегда понятно. Что представляет собой цифровая трансформация бизнеса? Как она проходит? И какие технологии наиболее востребованы у российского бизнеса? Эти и другие вопросы обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов обсудил с управляющим директором департамента развития корпоративного бизнеса «Сбера» Дмитрием Трофимовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Очевидно, это не просто переход с бумажного документооборота на электронный, не запуск чат-бота в службе клиентской поддержки какого-то сервиса и даже не разработка собственного приложения.

— Все зависит от ваших целей, задач. В цифровую трансформацию могут входить такие дискретные решения, но все-таки это перестройка бизнеса в первую очередь. Если проводить цифровую трансформацию правильным образом, то цифровое решение — это только четвертый шаг. Сначала должно быть осознание, что вы вкладываете в это понятие именно в части вашего бизнеса, потом стратегия, затем реинжиниринг процессов и клиентских путей. И только после этого, как я и сказал, цифровое решение.

— Как бы вы оценили готовность российского бизнеса к цифровой трансформации?

— Есть отрасли, в которых это вообще тренд номер один, допустим, телекоммуникации, финансовый сектор, торговля, стройка, ОПК. Но я уверен, что в любом сегменте как у компаний, которые занимают лидирующие позиции, так и у остальных цифровая трансформация в приоритете. Мы стараемся делать так, чтобы бизнес клиентов рос. У нас появился сервис «Цифровая трансформация», который уже два года пилотируется. Он помогает клиентам достигать успеха. В частности, мы отслеживаем плюс-минус 150 трендов, чтобы быть в теме.

— Рискну предположить, что у тех, кто вступил на путь цифровой трансформации некоторое время назад и двигался по нему довольно успешно, в последние годы все не так просто. Как вы оцениваете нынешнее положение на рынке?

— Да, есть определенные трудности с получением технологий, но мы помимо минусов, которые связаны с внешними условиями, видим и плюсы. Потому что освобождаются большие зоны рынка и появляются новые игроки. Есть много компаний, которые предлагают хорошие решения, ПО. Мы последний год занимаемся тем, что по различным отраслям собираем карты решений, они доступны на нашем ресурсе sber.pro. Понятно, что мы будем определенное время отставать в части больших платформ, на которых уже создаются разные отраслевые решения. Но создать решение, которое сейчас в конкретный момент закрывает какую-то потребность отрасли, вполне возможно.

— А какие технологии явно вышли на первый план, доказали свою эффективность в оптимизации процессов компаний? Какие наиболее востребованы?

— В первую очередь технологии искусственного интеллекта, которые помогают полностью закрыть рутинные операции, получить определенный эффект. Кроме того, технологии финтеха, банковские методы, бесшовно встраиваемые в решения, которые помогают радикально улучшить клиентский путь в вашем приложении или веб-интерфейсе. Это облачные технологии, которые просто снимают границы масштабирования с вашего бизнеса, технологии блокчейна, за которыми будущее.

— Вы упомянули о вашем продукте — сервисе «Цифровая трансформация». Можете на конкретных примерах рассказать, как это работает?

— Мы исходили из того, что у клиентов был высокий спрос в части опыта «Сбера» как цифрового лидера: как мы свою трансформацию проводили, как мы, допустим, управляем своими проектами, разработкой. Мы этим опытом охотно делились, таких проектов с клиентами у нас сейчас уже больше тысячи. И мы хотим в ближайшие годы этот процесс масштабировать. Речь не только о каких-то лидерах рынка. Многие клиенты именно из среднего бизнеса уже осознанно подходят к теме цифровой трансформации. У нас есть, например, группа компаний «Лотос» из Карелии, которая как раз с нами проходит этот процесс. Мы с ними выбираем цифровое решение, которое так или иначе закроет их потребность, проблему. Или, например, компания с Дальнего Востока НБАМР, которая занимается выловом рыбы и переработкой. С ними мы тоже проводим большую работу, выстраиваем процессы определенным образом и занимаемся тем, чтобы внедрить алгоритмы искусственного интеллекта в управление флотом и выловом морских ресурсов.