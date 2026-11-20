Президент Чехии заявил о риске страны стать целью России
Президент Чехии Петр Павел выразил опасение, что из-за помощи Украине его страна может стать целью России. Его слова передает iDnes.
По утверждению чешского президента, российские власти считают законными целями страны, которые помогают Киеву. «Это означает, что мы тоже в этом списке целей»,— сказал Петр Павел.
Так президент Чехии прокомментировал сегодняшнее падение ракет и БПЛА в Польше. Обломки снарядов нашли в трех местах на юго-востоке страны. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Власти Польши считают, что ракеты были российскими. «Скорее всего, это лишь вопрос времени, когда нечто подобное произойдет и у нас»,— добавил президент Чехии.