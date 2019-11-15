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11 марта, четверг
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Воронеж. Черноземье
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Новости
13:56
Кремль: помощь нуждающимся более эффективна, чем веерная раздача денег
13:37
В Курской области заменят 100 лифтов за 73,6 млн рублей
13:24
Стоимость модернизации орловского венсанутильзавода снизилась до 135 млн рублей
12:55
Главу СКР по Курской области временно отстранили от должности
12:50
Задержан врио ректора воронежского агроуниверситета
12:18
СМИ: Курский депутат обжаловал вынесение штрафа за участие в несанкционированном митинге
12:00
МРСК Центра в 2020 году увеличила выручку и снизила чистую прибыль
11:28
За сутки в Черноземье коронавирусом заболел 721 человек
10:51
Активы «Белой птицы» в Курске за 7,5 млрд рублей никто не купил
10:25
В Воронеже направят 165 млн рублей на пешеходную инфраструктуру
10/03
Полиция выявила фиктивные трудоустройства в курском краеведческом музее
10/03
Воронежского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты 47 млн рублей налогов
10/03
Липецкие власти могут разорвать контракт на строительство футбольного манежа
10/03
Воронежский «Факел» обыграл лидера ФНЛ «Нижний Новгород»
10/03
Краснинский район Липецкой области возглавил Алексей Телков
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(обновлено: 09.07.2020)
ДСК. Партнерский проект "Ъ-Черноземье"
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Как выглядит воронежская энергосистема в год 100-летия ГОЭЛРО
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«Старая мельница» больше не вертится
Как Воронеж утратил объекты архитектуры XIX века
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В Воронеже прошла мировая премьера детского балета
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Во что может играть Михаил Ефремов
Чем известна белгородская ИК-4
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Огонь на Дону
Как пожар изменил воронежское село
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в рамках «Российской строительной недели-2021»
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Заповедник проложил дорогу в суд
С экс-руководителя воронежского учреждения требуют 5 млн рублей за благоустройство
Дело в переводе
Причина строек в охранной зоне курского заповедника может быть в незаконной смене категории земель
Новости компаний
Нововоронежская АЭС обеспечила
более 737 млн рублей дополнительной выручки в феврале 2021 года
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Коронавирус в Черноземье
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