ЖК «Европейский» занял первое место в ТОП жилых комплексов по Воронежской области

Лидером рейтинга жилых комплексов федерального портала ЕРЗ (Единый Ресурс Застройщиков) стал ЖК «Европейский», который возводит Домостроительный комбинат в центральной части Воронежа – этот жилой комплекс комфорт-класса был признан лучшим в Воронежской области.

Портал ЕРЗ.РФ единственный осуществляет автоматизированную оценку потребительских качеств всех жилых комплексов РФ, в которых идут продажи новостроек, и их автоматическое ранжирование по набранным баллам. Каждый жилой комплекс оценивается по 106 параметрам, разбитым на 17 тематических групп, от транспортной доступности и социальной инфраструктуры до архитектурного решения, планировок квартир и особенностей отделки.

ЖК «Европейский» находится «эпицентре» деловой и культурной жизни столицы Черноземья, на пересечении улиц Станкевича и Красноармейской. В шаговой доступности – театры, музеи, рестораны и кафе, кинотеатры и скверы, офисные центры и банки, торговые комплексы и медицинские центры. И, конечно же, многочисленные высшие учебные заведения, школы, центры детского дошкольного воспитания и образования.

Проект отличается яркой индивидуальностью. ЖК «Европейский» будет представлять собой комплекс высотных домов переменной этажности элегантного и футуристичного вида. Новостройка сочетает в себе строгую красоту современной архитектуры и новейшие технологические решения. Для удобства жильцов предусмотрен подземный паркинг, спуститься в который из квартиры можно будет на лифте. А с верхних этажей открываются неповторимые виды на город.

Появления подобного проекта давно ждали многие из тех, кто хотел бы поселиться в современном доме в центре Воронежа.

ЖК «Европейский», набрав 88 баллов, возглавил ТОП жилых комплексов по нашему региону, обогнав 181 претендента. Отметим, что ЖК «Европейский» отлично смотрится и в масштабах России: он находится на 50-м месте из более чем 11 тысяч российских жилых комплексов.

Застройщик - ООО «Энергоавтомат», реализация квартир - АО "ДСК". Проектные декларации на сайте - www.dsk.vrn.ru.

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