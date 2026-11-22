Господин де Дженнаро возглавлял полицию в 2000–2007 годах. По сообщениям итальянских СМИ, его тело нашли в его загородном доме в Тоскане. Как передает ANSA, прокуратура Гроссето начала расследование по подозрению в доведении до самоубийства. Следователи обнаружили адресованные близким записки, предположительно прощальные, а также другие документы.