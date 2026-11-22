Бывший глава полиции Италии Джанни де Дженнаро покончил с собой
Бывший глава национальной полиции Италии Джанни де Дженнаро покончил с собой в возрасте 78 лет. Его подозревали в попытках помешать новому расследованию убийства судьи Паоло Борселлино, боровшегося с мафией. О его смерти сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Господин де Дженнаро возглавлял полицию в 2000–2007 годах. По сообщениям итальянских СМИ, его тело нашли в его загородном доме в Тоскане. Как передает ANSA, прокуратура Гроссето начала расследование по подозрению в доведении до самоубийства. Следователи обнаружили адресованные близким записки, предположительно прощальные, а также другие документы.
Менее чем за неделю до сообщения о смерти господина де Дженнаро прокуратура Кальтаниссетты попросила отправить его под домашний арест. Судья отказал, прокуроры обжаловали решение. Рассмотрение жалобы ожидалось в ближайшие недели. Джанни де Дженнаро отрицал нарушения. Его адвокат Франческо Берторотта рассказал La Repubblica, что подзащитный был глубоко потрясен обвинениями.
Паоло Борселлино и пятеро сопровождавших его полицейских погибли в 1992 году при взрыве заминированного автомобиля в Палермо. Люди, которых полиция первоначально сочла причастными к убийству, позже были признаны невиновными. Затем следствие проверяло сведения о получении ложных признаний.