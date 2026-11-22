Через Ормузский пролив за трое суток прошли 114 коммерческих судов
С 19 по 21 ноября через Ормузский пролив прошли 114 коммерческих судов. Такие данные опубликовало Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).
По оценке UKMTO, интенсивность судоходства значительно уступает средней за 2025 год — тогда проливом пользовались 138 судов в сутки. Как отмечает управление в отчете, загруженность пролива «остается высокой и обусловлена в первую очередь ограничениями на транзит».
В Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Индийский океан с Красным морем, управление за те же три дня зарегистрировало 68 проходов судов.