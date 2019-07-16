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13 июля был задержан экс-владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф. В New Stream заявили “Ъ”, что Дмитрий Мазуров никогда не скрывался от следствия и расценивают его задержание как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей. Последние новости и все самое важное о деле Дмитрия Мазурова — в теме «Ъ».