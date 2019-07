New Stream хочет вернуться на завод

У находящегося под арестом бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова есть право на обратный выкуп контрольного пакета предприятия, утверждают представители бизнесмена. Этот пакет в мае по договору залога получил Сбербанк, и сейчас он принадлежит совместной компании банка и азербайджанской Socar. Однако с Дмитрия Мазурова не были сняты личные поручительства по кредитам Сбербанка, что дает ему право на обратный выкуп, поясняют в его структуре New Stream. Там также заявляют, что уголовное преследование бизнесмена связано с попыткой Сбербанка помешать ему бороться за актив. Господина Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка на $30 млн, 18 июля ему будет предъявлено обвинение.

Владелец New Stream Дмитрий Мазуров имеет право выкупить контрольный пакет Антипинского НПЗ, перешедший Сбербанку в мае, следует из сообщения New Stream, поступившего в “Ъ”. Как пояснили “Ъ” в New Stream, бизнесмен имеет право обратного выкупа в соответствии с кредитным соглашением со Сбербанком, поскольку, несмотря на переход акций в собственность банка в рамках залога, с господина Мазурова не были сняты личные поручительства по кредитам. Управляемый Сбербанком Антипинский НПЗ остановился в апреле, дефолт завода позволил банку получить 80% акций предприятия, заложенные по кредитам на общую сумму $3 млрд. Этот пакет поровну принадлежал Дмитрию Мазурову и Владимиру Калашникову.

В New Stream сообщили, что для организации обратного выкупа ведутся переговоры с партнерами, не уточнив, о ком идет речь.

При каких условиях возможен выкуп, в компании затруднились ответить. “Ъ” направил запрос в Сбербанк, где на него пока не ответили.

Как ожидается, 18 июля Дмитрию Мазурову, которого подозревают в хищении средств Сбербанка на $30 млн, будет предъявлено обвинение. Сейчас бизнесмен арестован и находится в СИЗО. В New Stream считают, что уголовное дело против господина Мазурова было возбуждено, чтобы помешать ему бороться за Антипинский НПЗ и «лишить возможности защищать свои права и законные интересы». Напомним, задержание бизнесмена было организовано после заявления главы Сбербанка Германа Грефа.

В качестве доказательства невиновности Дмитрия Мазурова New Stream приводит заключение привлеченной Сбербанком независимой аудиторской компании Alvarez&Marsal, которая не подтвердила вывод средств с завода. Позиция New Stream заключается в том, что Сбербанк, который осуществлял операционное управление Антипинским НПЗ с ноября 2018 года, намеренно привел завод к остановке, чтобы завладеть контрольным пакетом предприятия. По мнению New Stream, контролируемый Сбербанком менеджмент НПЗ осуществил двойную продажу товара, предназначенного для трейдера VTB Commodities Trading. Это привело к тому, что ВТБ подал иск к Антипинскому НПЗ в Высокий суд Лондона и наложил арест на экспортные грузы, что, в свою очередь, привело к остановке НПЗ и запуску процедуры банкротства. По версии Сбербанка, завод остановился из-за неэффективной работы предыдущего менеджмента, в частности из-за вывода средств за рубеж путем заключения контрактов на невыгодных для НПЗ условиях. В New Stream это отрицают: «реализация нефтепродуктов осуществлялась в соответствии с условиями синдицированного договора кредитования, условия которого были прописаны, согласованы и утверждены Сбербанком».

По данным «Транснефти», Антипинский НПЗ (который сейчас принадлежит совместной компании Сбербанка и азербайджанской Socar) возобновит работу с 18 июля. По информации “Ъ”, в течение первых десяти дней на завод будет отгружено 200 тыс. тонн нефти «Сургутнефтегаза».

